Video Majorarea TVA-ului la 21%, din 2026, ar crea haos în turismul românesc. Reacția patronilor: „Groaznic. Vom munci degeaba”

Data publicării:
turisti la receptia unui hotel
Federațiile din turism cer menținerea TVA la 11%, pentru a putea supraviețui, fără să pună lacăt pe afaceri. Credit foto: Guliver/Getty Images

Vestea că TVA-ul ar urma să crească de la 11 la 21%, de anul viitor, a creat rumoare în industria ospitalității. Patronii de hoteluri și pensiuni din toată țara spun că, pe lângă scumpirile din ultimele luni, o majorare de alte 10 procente la Taxa pe Valoare Adăugată le-ar pune afacerile pe butuci. „Va fi groaznic! Voi veni să muncesc degeaba”, mărturisește administratorul unei pensiuni din Poiana Brașov.

Laurențiu Niță, administrator pensiune: Acest apartament are un tarif de 300 de lei, fără mic-dejun. Dacă se va mări (n. red. TVA-ul), va ajunge la un tarif de cel puțin 350 de lei, la prima strigare.

Laurențiu are o pensiune în Poiana Brasov. El are o experiență de 27 de ani în turism și se teme că majorarea TVA i-ar putea închide afacerea.

Laurențiu Niță, administrator pensiune: Când o să mi se diminueze profitul la 80% va fi groaznic, pentru că efectiv voi veni să muncesc degeaba și pentru niște taxe și atât, să plătesc salarii și taxe.

Și Cristina are o pensiune în Râșnov, iar pentru a limita cheltuielile, se ocupă de tot ce e necesar pentru a-si menține afacerea.

Cristina, administrator pensiune: Încercăm să eliminăm tot câte ceva, așa cum fiecare în bugetul lui face, își face calcule, ca să putem să acoperim mai multe locuri, cât se poate, și în curățenie și la recepție.

Gabriel Roșca, administrator hotel: Vrem să avem o țară turistică, atunci haideți să protejăm turismul și știm foarte bine: un TVA de 21% ar scumpi foarte mult serviciile noastre, pentru că în România costă să faci turism.

Roxana Cojocea, președinte Organizația Patronală de Turism Poiana Brașov: Susținem faptul că TVA-ul ar trebui și este obligatoriu, de fapt, să rămână 11%. Cu siguranță, gradul de ocupare va fi din ce în ce mai mic, nu doar în Poiana Brașov, ci peste tot în țară.

Bărbat: Clar o să îngreuneze ieșitul în concediu în orice familie din România, dar depinde de fiecare cât vrea să cheltuie în concediu, unde vrea să meargă.

Bărbat: Un pic cam măricele prețurile peste tot.

Federațiile din industria ospitalității au trimis o scrisoare deschisa președintelui și Guvernului, prin care au cerut menținerea TVA la 11% pentru a putea supraviețui, fără să pună lacăt pe afaceri.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

