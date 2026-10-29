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Majoritatea angajaților de la Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie

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combinatul liberty galati
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi
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Majoritatea celor 2.200 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie, din cauza dificultăților cu care se confruntă compania, arată o notificare internă consultată de News.ro. Măsura vine în contextul în care salariații nu și-au mai primit salariile din luna mai și pregătesc un nou protest.

Angajații au fost informați joi dimineață că activitatea va fi întreruptă temporar pe parcursul lunii noiembrie, în urma unei decizii a conducerii companiei. Aceștia trebuie să completeze până pe 30 octombrie un tabel privind programul de lucru, iar organizarea personalului care va continua să se prezinte la serviciu urmează să fie stabilită la nivelul fiecărui departament.

Câteva ore mai târziu, conducerea a transmis o nouă notificare, prin care a explicat motivele deciziei și a precizat că șomajul tehnic se va aplica și angajaților Liberty Tubular Products.

„Vă informăm că, pe fondul dificultăților severe prin care trecem, inclusiv cele legate de furnizarea de energie și de transportul salariaților, s-a luat decizia ca regimul de lucru de la 1 noiembrie 2026 să fie cel de «întrerupere temporară a activității», cunoscut sub denumirea de «șomaj tehnic». Măsura se aplică și pentru salariații de la Liberty Tubular Products S.A.”, se arată în documentul intern, citat de News.ro.

Nu toți angajații vor fi însă trimiși acasă. O parte dintre ei vor continua să lucreze pentru a asigura paza combinatului, întreținerea instalațiilor și alte activități necesare conservării unităților de producție.

„Majoritatea celor 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al Liberty Galați, care a precizat că numărul exact al persoanelor vizate nu a fost încă stabilit.

„Încă se organizează, la nivelul departamentelor. Vor mai fi oameni necesari la pază sau mentenanță”, a adăugat acesta.

Decizia vine după ce conducerea combinatului a avertizat public asupra problemelor grave cu care se confruntă unitatea siderurgică. Dificultățile au afectat atât activitatea industrială, cât și situația angajaților, care așteaptă plata salariilor restante de mai multe luni.

În acest context, siderurgiștii pregătesc un nou protest pentru vineri, 30 octombrie, pe platoul din fața Prefecturii Galați. Aceștia cer explicații privind viitorul combinatului și situația locurilor de muncă, în condițiile în care salariile nu le-au mai fost plătite din luna mai.

Editor : A.D.

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