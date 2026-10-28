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Managerii din România anticipează noi scumpiri și reduceri de personal în ultimele luni din 2026. Ce sectoare sunt afectate

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oferte la supermarket
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Industria și construcțiile ar putea reduce numărul de angajați

Managerii companiilor din România estimează noi creșteri de prețuri în industrie, construcții, comerț și servicii în perioada octombrie-decembrie 2026, în timp ce în industria prelucrătoare și construcții sunt așteptate scăderi ale producției și ale numărului de angajați, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Estimările provin din anchetele realizate de INS în luna octombrie, prin care managerii au fost întrebați cum consideră că vor evolua activitatea economică, numărul de salariați și prețurile în următoarele trei luni. Rezultatele indică perspective diferite de la un sector la altul, însă scumpirile sunt anticipate în toate cele patru domenii analizate.

Cele mai pronunțate așteptări privind majorările de prețuri se înregistrează în construcții și în comerțul cu amănuntul. În cazul comercianților, 38% dintre managerii chestionați estimează că prețurile vor crește, în timp ce doar 3% se așteaptă la ieftiniri.

În construcții, perspectivele sunt mai slabe și în privința activității. Managerii anticipează o reducere a volumului lucrărilor în ultimele trei luni ale anului, precum și o scădere moderată a numărului de salariați. În același timp, prețurile lucrărilor de construcții ar urma să crească, potrivit estimărilor.

Industria și construcțiile ar putea reduce numărul de angajați

În industria prelucrătoare, managerii se așteaptă la o scădere moderată atât a producției, cât și a numărului de salariați. Indicatorul care măsoară diferența dintre ponderea managerilor care anticipează creșteri și cea a celor care anticipează scăderi este de -6% pentru producție și de -8% pentru personal. În schimb, așteptările privind evoluția prețurilor rămân orientate în sus, cu un sold de +28%.

În construcții, același indicator ajunge la -16% pentru volumul activității și la -6% pentru numărul de angajați, în timp ce pentru prețuri este de +38%. Aceste valori nu reprezintă procentele cu care producția, personalul sau prețurile vor scădea ori vor crește, ci diferența dintre opiniile managerilor care anticipează evoluții pozitive și cele ale managerilor care se așteaptă la scăderi.

Situația este diferită în comerțul cu amănuntul, unde companiile estimează că vânzările și numărul angajaților vor rămâne relativ stabile până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, așteptările privind prețurile indică în continuare o tendință de creștere.

Și în sectorul serviciilor, managerii anticipează o relativă stabilitate a activității și a numărului de salariați, dar estimează majorări ale tarifelor practicate pentru serviciile oferite.

Editor : A.D.

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