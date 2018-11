Managerul-legendă al Renault, arestat. Acțiunile Renault scad

Preşedintele director general al alianţei auto Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo. Ghosn a fost acuzat de nereguli de către constructorul nipon Nissan Motor Co, informează AFP și postul public de televiziune din Japonia (NHK).

Foto: Guliver/GettyImages



"Parchetul din Tokyo l-a arestat pe Carlos Ghosn fiind bănuit de încălcarea legislaţiei financiare", susţine NHK. Informaţia a fost confirmată şi de cotidianul nipon Yomiuri.



Anterior, constructorul auto japonez Nissan Motor Co a organizat o conferinţă de presă la sediul său de la Yokohama, la periferia capitalei Tokyo, ocazie cu care a informat că preşedintele Consiliului de Administraţie, Carlos Ghosn, "timp de mai mulţi ani", a declarat la fisc venituri inferioare valorii reale. Conform rezultatelor unei anchete interne, "au fost descoperite alte nereguli, precum utilizarea bunurilor companiei în scopuri personale", a informat constructorul auto japonez, care a adăugat că va propune Consiliului de Administraţie demiterea lui Carlos Ghosn "în cel mai scurt timp posibil". Nissan a precizat că a furnizat informaţii procurorilor şi cooperează cu aceştia în cursul anchetei lor, informează Agerpres.ro.



În vârstă de 64 de ani, Carlos Ghosn este cel care a dus alianţa Renault-Nissan-Mitsubishi în fruntea industriei auto mondiale, o reuşită care i-a adus o remuneraţie uneori contestată. Potrivit firmei de consultanţă Proxinvest, pentru diferitele sale poziţii în cadrul alianţei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn a fost recompensat în 2017 cu 13 milioane de euro, dintre care 7,4 milioane euro le-a primit în calitate de CEO al Renault.



Aflat la conducerea grupului francez Renault din 2005, Carlos Ghosn a reuşit să câştige încrederea acţionarilor prin rezultatele pe care le-a obţinut atât la Renault cât şi la partenerul japonez Nissan. "Un lider este înainte de toate cineva care generează performanţă", spunea Carlos Ghosn.



Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producător mondial de automobile cu 10,6 milioane unităţi, mai mult decât Volkswagen şi Toyota.



Sub conducerea lui Carlos Ghosn, alianţa Renault-Nissan s-a consolidat financiar şi a fost primul grup care a investit sume consistente în automobilele electrice, astfel că în prezent este lider mondial pe acest segment. După ce iniţial alianţa Renault-Nissan a fost ridiculizată pentru investiţiile în automobilele electrice, recent concurenţa a început să urmeze acest exemplu astfel că piaţa a luat avânt.



În calitate de preşedinte director general al alianţei Renault-Nissan-Mitsubishi Motors precum şi de preşedinte director general la Renault şi de preşedinte al consiliilor de administraţie de la Nissan şi Mitsubishi, Carlos Ghosn este votul cheie care asigură echilibrul într-un grup extins. Ghosn a reuşit să combine stiluri de guvernanţă distincte, care respectă diferenţe culturale, astfel încât alianţa să poată să realizeze economii de scară comparabile cu cele ale unei societăţi integrate.



În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun, etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.



Însă funcţionarea acestui ansamblu complicat, care se bazează pe participaţii încrucişate, non-majoritare, pune sub semnul întrebării viabilitatea sa dincolo de era Ghosn.



Supranumit 'cost killer' ('ucigaşul costurilor'), Ghosn şi-a făcut un renume din capacitatea de a transforma companii aflate în pragul falimentului în societăţi foarte profitabile. Acest franco-libiano-brazilian a parcurs întreaga lume de la naşterea sa. Itinerariul său între Brazilia, Liban, Franţa, SUA şi Japonia l-a transformat într-un poliglot capabil să treacă rapide de la o cultură la alta.



Absolvent de Politehnică, acest tată cu patru copii, născut în Brazilia dintr-o familie de origine libaneză, Ghosn şi-a început cariera la Michelin unde a urcat pe scara ierarhică până la poziţia secundă. În 1996, a fost recrutat la Renault de directorul general de atunci Louis Schweitzer care l-a desemnat şi succesorul său.

