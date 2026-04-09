Marfă contrafăcută de peste 3 milioane de lei, descoperită într-un camion înmatriculat în România. Transportul venea din Turcia

Inspectorii vamali au descoperit peste 41.000 de articole de îmbrăcăminte susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 3,1 milioane de lei, într-un autocamion înmatriculat în România, condus de un cetățean turc, potrivit unui comunicat al Autorității Vamale Române (AVR).

Controlul a fost efectuat de echipele mobile din cadrul Direcției Regionale Vamale Timișoara asupra unui automarfar care transporta articole de îmbrăcăminte, bunuri aflate sub supraveghere vamală, pe relația Turcia - Olanda.

În urma verificărilor amănunțite, inspectorii au identificat 41.422 de produse vestimentare purtând diferite mărci, a căror valoare estimată se ridică la aproximativ 3.100.000 de lei, existând suspiciuni că acestea aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

Potrivit autorităților, supravegherea, selectarea și derularea operațiunii au fost coordonate de Serviciul Coordonare Echipe Mobile din cadrul Autorității Vamale Române.

În urma controlului, întreaga cantitate de bunuri a fost reținută și urmează să fie transmisă către titularii mărcilor pentru expertizare, în vederea stabilirii autenticității produselor.

După notificarea deținătorilor drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile vor decide măsurile care se impun. În cazul confirmării suspiciunilor, sancțiunile vor fi aplicate în conformitate cu prevederile Legea nr. 344/2005, care reglementează combaterea produselor contrafăcute în cadrul operațiunilor de vămuire.

