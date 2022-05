Membru CA al BNR, despre îndemnul lui Isărescu de a bea ceai de tei: „Semnificaţia mesajului este mult mai profundă”

Semnificaţia mesajului guvernatorului BNR cu ceaiul de tei este una mult mai profundă: atacă problema anticipaţiilor inflaţioniste, pentru că BNR nu vrea să întâmpine o problemă suplimentară prin canalul anticipaţiilor, susţine Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României. Mugur Isărescu i-a îndemnat joi pe români să bea un ceai de tei pentru a-și păstra calmul în fața scumpirilor.

„Logica ceaiului de tei şi anticipaţiile inflaţioniste. Joc de cuvinte sau este mai multă substanţă în spate? După două ore de prezentări intense şi elaborate, cifre, grafice, clarificări, inflaţia care ne loveşte pe toţi, prognoze, dobânzi, deficite, măsurile luate de BNR, decizia de politică monetară, ratele la credite, explicaţii şi comunicare la cele mai înalte standarde şi transparenţă maximă, totul pe un ton calm, ţara a rămas cu fix o idee: ceai de tei. Eu văd logica ceaiului de tei astfel: referirea vizează isteria episodică din spaţiul public pe care am văzut-o când cetăţenii au fugit la casele de schimb şi au cumpărat euro la 5,3 lei şi când s-au format cozi la benzinării sau la ulei. Acest mesaj invită la calm şi raţiune, în decizii şi în discuţii, invită la o abordare echilibrată. Semnificaţia mesajului cu ceaiul de tei este una mult mai profundă: atacă problema anticipaţiilor inflaţioniste, pentru că BNR nu vrea să întâmpine o problemă suplimentară prin canalul anticipaţiilor. Încercăm desigur să temperăm lucrurile şi pe căile de comunicare, comunicarea este crucială când vine vorba de politica monetară. Măsurile trebuie înţelese pentru a îşi atinge scopul”, a scris Cristian Popa pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a explicat în postare ce înseamnă anticipaţiile inflaţioniste şi care sunt consecinţele acestora.

„Ce înseamnă anticipaţiile inflaţioniste: dacă ar mai exista episoade de isterie, atunci populaţia ar putea crede, incorect, că episoadele vor tot continua şi că preţurile vor continua să crească, crez ce ar face rău tot populaţiei. Deci isteria ar creşte preţurile, iar creşterea preţurilor ar crea şi mai multă isterie. Panica ar crea panică, iar anticipaţiile viitoare s-ar hrăni cu anticipaţiile curente, pentru că inflaţia se hrăneşte cu inflaţie dacă banca centrală nu ia măsuri”, a precizat Popa.

El susţine că BNR ia măsuri, de aproape un an, folosind instrumentele specifice pe care le are, acum fiind în luptă directă cu inflaţia.

„Încrederea este cheia uşii spre succes este titlul unei opinii publicate de mine în urmă cu un an. Explicam la acel moment că băncile centrale se bazează pe încrederea publicului, încrederea că vor lua măsurile necesare pentru a stăvili inflaţia, chiar dacă nu sunt plăcute (creşterea dobânzilor). Fără credibilitate, anticipaţiile s-ar pierde şi pe bună dreptate. Dar nu e cazul. Luăm măsuri cât se poate de echilibrate având în vedere contextul. Ar fi cazul dacă în loc să crească dobânzile BNR le-ar scădea, ca să avem şi noi dobânzi negative şi ca să fie aplaudată de politicieni. Dar nu e cazul. Inflaţia este o boală, iar BNR aplică medicamentul, creşte dobânzile, chiar dacă nu este plăcut pentru pacient. Ştim ce medicament trebuie aplicat şi avem stocuri suficiente, însă contează foarte mult dozajul (cât) şi timing-ul (când) este aplicat, la acest fine-tuning lucrăm. Nenumăratele semnale de alarmă trase ieri la adresa problemei fiscale a deficitului (la 4 lei încasaţi statul mai cheltuie încă 1, lună de lună, an de an) au răsunat puţin în spaţiul public... ceaiul de tei a făcut însă valuri... În această cheie am văzut eu lucrurile”, a mai notat Cristian Popa.

Isărescu, apel la calm: „Mai bem un ceai de tei”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a amintit joi că au fost perioade de panică în rândul consumatorilor, care au vizat casele de schimb valutar, uleiul și carburanții.

„Presiunea costurilor s-a transmis cel mai mult la alimentele procesate, prețul la energie s-a transmis în produse agro-alimentare, dar si pe un fondul de început de panică. Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitația e caracteristică perioadelor de criză. E de înțeles. Autoritățile asta trebuie să transmită: mai calm. Am înțeles și eu mesajul. Mai bem un ceai de tei. Eu am băut cu Eugen Rădulescu (director în BNR -n.r). Deci e un sfat bun”, a declarat joi Mugur Isărescu.

Declarația lui a atras reacția inclusiv a președintelui Klaus Iohannis, care i-a dat replica lui Mugur Isărescu.

„Probabil acolo (la BNR - n.r.) sunt mai mulți tei în parc și se bea mai mult... Eu cred că este o încercare grea prin care trecem (...), eu cred că toată lumea va resimți (efectele crizei - n.r.). Gândiți-vă că plătim mai mult pentru benzină, pentru motorină, pentru alimente și este evident că trebuie să fim un pic mai atenți cu ce cheltuim, cât cheltuim și cum cheltuim”, a declarat președintele Klaus Iohannis joi, întrebat despre criza prețurilor și despre îndemnul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Bogdan Pacurar