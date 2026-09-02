Mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea ar putea deveni obligatorii la examenul pentru obținerea permisului de conducere

Candidații la permisul de conducere categoria B ar putea fi obligați să execute, în timpul probei practice, mai multe manevre de bază, printre care mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Proiectul a fost adoptat miercuri de Senat, însă decizia finală aparține Camerei Deputaților.

Inițiativa legislativă, care completează Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, a primit 74 de voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și 17 abțineri.

Potrivit proiectului, examinatorii vor trebui să verifice în mod obligatoriu capacitatea candidatului de a controla și manevra în siguranță autovehiculul.

„Pentru obținerea permisului de conducere categoria B, în cadrul probei practice de conducere pe drumurile publice se verifică în mod obligatoriu aptitudinile candidatului privind efectuarea manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul și manevrarea în siguranță a autovehiculului”, prevede textul adoptat de Senat.

Astfel, fiecare candidat va trebui să execute în timpul traseului patru tipuri de manevre:

deplasarea în marșarier;

întoarcerea;

parcarea;

oprirea.

Condițiile concrete în care vor fi realizate aceste manevre și criteriile folosite pentru evaluarea candidaților vor fi stabilite prin ordin al ministrului Afacerilor Interne.

Dacă proiectul va parcurge întregul proces legislativ și va intra în vigoare, ministrul de Interne va avea la dispoziție 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial pentru a modifica Ordinul nr. 268/2010, care reglementează procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Editor : A.D.