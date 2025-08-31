Live TV

Merz promite că nemții nu vor avea „noi poveri fiscale”, chiar dacă deficitul bugetar crește

Friedrich Merz sustine un discurs
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a exclus duminică orice eventuale majorări de impozite, în pofida unui deficit bugetar în creştere şi a apelurilor partenerului de coaliţie social-democrat (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale.

„Avem un contract de coaliţie, în care am convenit că impozitele nu vor fi majorate”, a spus cancelarul creştin-democrat (CDU) într-un interviu la postul public ZDF. „Şi acest contract se aplică”, a insistat el.

Merz a subliniat că nici el, nici liderul partidului aliat bavarez CSU, Markus Soeder, „nu ar fi semnat un contract care să includă noi poveri fiscale”, informează Agerpres

Luarea sa de poziţie intervine după ce, în coaliţia de guvernare, ministrul de finanţe şi vicecancelar, social-democratul Lars Klingbeil, a lăsat recent să se înţeleagă că ar putea fi necesare majorări de impozite pe veniturile mari, pentru acoperirea unui deficit bugetar estimat la 30 miliarde de euro în 2027.

„Faptul că SPD are alte puncte de vedere” în chestiunea fiscală este „la fel de legitim ca şi faptul că noi avem propriile poziţii pe alte subiecte”, a adăugat Merz, care a negat, în acelaşi timp, o „ciocnire” în interiorul coaliţiei.

Merz vrea să relanseze economia germană aflată în recul din 2023, însă pentru aceasta ţara „trebuie să muncească mai mult şi mai mult timp”, cancelarul evocând un număr prea mare de zile de absenţă din motive de boală, o productivitate stagnantă şi costuri ale muncii printre cele mai ridicate din Europa, care afectează competivitatea economiei germane.

Deocamdată, marea coaliţie de la Berlin s-a pus de acord asupra unor scăderi de impozite, în sumă de peste 45 miliarde de euro între 2025 şi 2029, cu intenţia de a stimula investiţiile companiilor.

