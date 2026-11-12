Prim-ministrul Luca Niculescu a participat, joi, la Forumul Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est, organizat la București, unde a vorbit despre rolul digitalizării în dezvoltarea economiei, modernizarea serviciilor financiare și atragerea investițiilor. Șeful Executivului a subliniat că tehnologia trebuie să devină un motor al competitivității economiei românești și a pledat pentru reguli clare, transparență și protecția consumatorilor.

„Transformarea digitală nu mai este o opțiune, printre altele, pentru economiile care vor să rămână relevante. Este o condiție a competitivității, a rezilienței și a capacității de a crea prosperitate. Iar finanțele se află chiar în centrul acestei transformări”, a declarat premierul.

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Acesta a explicat că tehnologiile digitale pot reduce costurile serviciilor financiare, pot facilita accesul la investiții și pot crea noi oportunități de finanțare pentru companii.

„Tehnologiile digitale pot reduce costurile, pot face serviciile mai accesibile, pot îmbunătăți evaluarea riscurilor și pot deschide noi surse de finanțare pentru companii. Dar aceste oportunități se vor transforma în dezvoltare reală numai dacă sunt însoțite de reguli clare, de transparență și de încredere”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul cere piețe de capital mai dezvoltate și acces mai ușor la finanțare

Șeful Guvernului a susținut că România are nevoie de piețe de capital mai atractive și de surse diversificate de finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Potrivit acestuia, digitalizarea sectorului financiar trebuie să contribuie la creșterea investițiilor, a productivității și a capacității companiilor românești de a concura pe piețele internaționale.

„O piață de capital funcțională înseamnă mai mult decât tranzacții și indicatori bursieri: înseamnă capital pentru extinderea unei afaceri, pentru inovare, pentru locuri de muncă, pentru proiecte care pot crește valoarea adăugată în România”, a declarat prim-ministrul.

Niculescu a precizat că programul de guvernare 2026-2028 pune accent pe finanțarea creșterii economice, stimularea investițiilor productive și modernizarea statului prin utilizarea tehnologiei.

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Niculescu avertizează asupra riscurilor atacurilor cibernetice și fraudelor financiare

Premierul a atras atenția că dezvoltarea serviciilor financiare digitale trebuie însoțită de măsuri de securitate și de protecție a consumatorilor și investitorilor.

„Atacurile cibernetice, fraudele și criminalitatea financiară în mediul digital pot afecta infrastructuri esențiale și pot eroda încrederea publicului. Deci protecția consumatorilor și a investitorilor, prevenirea spălării banilor și cooperarea transfrontalieră trebuie să țină pasul cu viteza tehnologiei”, a avertizat acesta.

Luca Niculescu a subliniat că nicio autoritate și niciun stat nu pot gestiona singure riscurile digitale, fiind necesară o cooperare instituțională mai strânsă la nivel european.

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Aderarea la OCDE, un semnal de încredere pentru investitori

În discursul său, șeful Executivului a vorbit și despre importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care a descris-o drept un pas important pentru consolidarea instituțiilor și creșterea încrederii investitorilor.

„Pentru România, adoptarea standardelor OCDE înseamnă reforme instituționale, predictibilitate, capacitatea de a construi politici publice pe date și pe rezultate. Înseamnă, de asemenea, un semnal de încredere pentru investitori: că regulile sunt clare, instituțiile sunt credibile, iar angajamentele sunt respectate”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mulțumit instituțiilor care au susținut procesul de aderare, menționând Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Națională a României și Bursa de Valori București.

La finalul intervenției, prim-ministrul a reafirmat angajamentul Guvernului de a susține inovarea, modernizarea administrației și dezvoltarea unei economii competitive, prin colaborarea dintre autoritățile naționale și instituțiile europene.

Editor : A.P.