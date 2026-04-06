Metrorex propune scumpirea biletelor de metrou cu aproximativ 40%, de la 1 mai. Cât vor costa noile abonamente

Metrorex propune majorarea tarifelor de călătorie cu metroul începând cu 1 mai, potrivit Proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, publicat pe site-ul instituției. Creșterea medie a tarifelor este estimată la aproximativ 40%.

Potrivit documentului, un bilet comun cu Societatea de Transport București (STB) va crește de la 5 lei la 7 lei.

Reprezentanții Metrorex susțin că majorarea tarifelor va genera o creștere lunară a veniturilor din transportul călătorilor de peste 10 milioane de lei: „Creșterea medie este de circa 40%, ceea ce înseamnă o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de aproximativ 10.271,68 mii lei”.

Măsura are ca scop echilibrarea prețului per călătorie și încurajarea utilizării abonamentelor lunare plătite în avans, considerate o sursă stabilă de finanțare pentru acoperirea costurilor de exploatare.

Ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025. Atunci, prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei. Totodată, abonamentul pe 6 luni a fost majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

Noile tarife pentru metrou

Conform proiectului, principalele modificări sunt:

Bilet o călătorie: de la 4,50 lei la 6,50 lei

Bilet 2 călătorii (120 min): de la 9,00 lei la 13,00 lei

Bilet 10 călătorii: de la 36,50 lei la 49,50 lei

Abonament 24h: de la 11,00 lei la 16,00 lei

Abonament 72h: de la 31,50 lei la 44,50 lei

Abonament 7 zile: de la 41,00 lei la 54,00 lei

Pentru abonamentele pe termen lung:

Abonament lunar: de la 90,00 lei la 126,00 lei

Abonament 6 luni: de la 450 lei la 630 lei

Abonament anual: de la 810 lei la 1.170 lei

Tarifele cresc și pentru studenți:

10 călătorii (reducere 90%): de la 4,00 lei la 5,50 lei

Abonament lunar: de la 10 lei la 14 lei

Tarifele comune Metrorex-STB

Pentru titlurile de transport comune, tariful pentru o călătorie va crește de la 5 la 7 lei, cel pentru două călătorii de la 10 la 14 lei, iar cel pentru 10 călătorii de la 40 la 55 de lei.

În ceea ce privește abonamentele, cel de 24 de ore va fi majorat de la 12 la 18 lei, abonamentul de 72 de ore de la 35 la 50 de lei, cel săptămânal de la 45 la 60 de lei, abonamentul lunar de la 100 la 140 de lei, cel pe 6 luni de la 500 la 700 de lei, iar abonamentul anual de la 900 la 1.300 de lei.

Abonamentul lunar redus (50% pentru donatori de sânge) crește de la 50 la 70 lei.

Care este impactul bugetar

Pentru anul 2026, Metrorex estimează venituri totale din transportul călătorilor de aproximativ 453,96 milioane lei.

Dacă majorarea va fi aprobată, veniturile ar urma să crească cu aproximativ 100,9 milioane de lei față de anul 2025, iar compensațiile pentru reduceri și gratuități ar înregistra o creștere de circa 97,6 milioane de lei.

Proiectul urmează să fie aprobat de Ministerul Transporturilor pentru a intra în vigoare de la 1 mai 2026.

