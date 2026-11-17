România va transmite Comisiei Europene observații și documente suplimentare pentru cele șase jaloane și ținte din Cererea de plată numărul 5 considerate doar parțial îndeplinite. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat marți că va colabora cu ministerele responsabile, astfel încât țara să încaseze o parte cât mai mare din cele 2,67 miliarde de euro solicitate prin PNRR.

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte incluse în cea de-a cincea cerere de plată. Este vorba despre 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte evaluate.

„În spatele acestor cifre sunt rezultate concrete, pe care oamenii le văd în viața de zi cu zi”, a scris Mihai Ghigiu pe Facebook.

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Ministrul a enumerat printre investițiile realizate conectarea la internet de mare viteză a peste 900 de sate, dotarea cu laboratoare IT a cel puțin 4.300 de școli și racordarea la rețea a unei capacități de cel puțin 3.000 MW din surse regenerabile.

Plata sumelor aferente celor 69 de jaloane și ținte considerate îndeplinite va putea fi făcută după finalizarea procedurilor europene.

Care sunt jaloanele și țintele evaluate doar parțial

Comisia consideră că alte șase jaloane și ținte au fost îndeplinite doar parțial. Printre acestea se află cadrul legislativ și strategia națională privind hidrogenul, aplicarea testului IMM și durata intervențiilor în rețeaua de transport al energiei electrice.

După ce Executivul european va comunica motivele evaluării, România va avea la dispoziție două luni pentru a transmite observații și documente justificative.

„În acest interval, vom colabora îndeaproape cu ministerele responsabile pentru a răspunde observațiilor Comisiei Europene, a clarifica aspectele semnalate și a susține, cu toate argumentele și documentele disponibile, recuperarea unei părți cât mai mari din sumele aferente”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Mihai Ghigiu a subliniat că prioritatea autorităților este ca România să încaseze cât mai mult din fondurile care îi sunt alocate prin PNRR.

Comisia Europeană a transmis Comitetului Economic și Financiar evaluarea preliminară privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Comitetul are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz.

Plata nu este, așadar, automată în această etapă. Banii vor putea fi virați după emiterea avizului și adoptarea de către Comisia Europeană a deciziei de plată.

Dacă, după analizarea observațiilor transmise de România, Comisia își va menține concluzia că cele șase jaloane și ținte nu au fost îndeplinite integral, suma de 2,67 miliarde de euro ar putea fi redusă cu valoarea aferentă acestora.

Editor : A.D.