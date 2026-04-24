Mihai Jurca: România a primit contractul-cadru de la Comisia Europeană pentru programul SAFE. Ce urmează

Data publicării:
mihai jurca
Şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, a declarat vineri că România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanţarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, iar acest moment confirmă faptul că planul ţării noastre este aprobat la nivel european şi intră în linie dreaptă pentru implementare.

„Consolidăm şi modernizăm capacitatea de apărare a României. România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanţarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro. Acest moment confirmă faptul că planul României este aprobat la nivel european şi intră în linie dreaptă pentru implementare. După finalizarea procedurilor naţionale şi semnarea contractului, vom putea accesa rapid un avans de 15%, esenţial pentru demararea investiţiilor. În calitate de coordonator al aplicaţiei României în programul SAFE, am lucrat împreună cu instituţiile implicate pentru a ajunge în această etapă şi pentru a avea proiecte mature, clare şi aliniate cu obiectivele europene”, a scris Jurca pe Facebook.

El a adăugat că este vorba despre investiţii strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică şi securitate, dar şi despre dezvoltarea industriei naţionale de apărare, prin mecanisme care asigură producţie şi valoare adăugată în România și a detaliat paşii următori:

  • semnarea acordului de împrumut,
  • aprobarea programelor în Parlament,
  • semnarea contractelor individuale (doar pentru România) până la 31 mai,
  • semnarea contractelor comune de achiziţie (România şi alte state membre) până la finalul lunii iunie (termen care depinde şi de ministerele din statele membre partenere).

„Dorim ca în toamnă să înceapă producţia tuturor programelor altfel încât să le avem lucrate până în 2030. Din totalul celor 16,6 miliarde euro estimăm că peste 50% din bani vor rămâne în România. Programul SAFE este o oportunitate să consolidăm securitatea ţării noastre, să dezvoltăm industria de apărare şi să întărim rolul României de actor strategic în regiunea noastră”, a mai subliniat acesta.

