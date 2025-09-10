Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD

CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume, detronându-l pe șeful Tesla, Elon Musk, relatează Business Insider.

Averea netă a lui Ellison a crescut cu 101 miliarde de dolari miercuri, ajungând la 393 de miliarde de dolari. Averea lui Musk este evaluată în prezent la 385 de miliarde de dolari, conform Indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg.

Creșterea averii nete a lui Ellison a fost determinată de o mișcare uriașă a acțiunilor Oracle, care au crescut cu până la 41% miercuri. Este cea mai mare creștere înregistrată de companie într-o singură zi.

CEO-ul companiei, Safra Catz, a declarat marți că Oracle a semnat patru contracte de miliarde de dolari cu trei clienți în primul trimestru fiscal. Catz a adăugat că firma se așteaptă ca veniturile Oracle Cloud Infrastructure să crească cu 77%, până la 18 miliarde de dolari, față de anul precedent, și a emis o prognoză agresivă conform căreia cifra va ajunge la 144 de miliarde de dolari până în 2030.

Perspectiva optimistă a plasat Oracle în grupul de elită al giganților tehnologiei specializați în cloud computing care concurează în cursa pentru supremația AI, o listă care include și Amazon, Microsoft și Google.

Elon Musk a devenit cea mai bogată persoană din lume în 2021, dar apoi a pierdut titlul în fața lui Jeff Bezos, șeful Amazon, și a lui Bernard Arnault, cel mai mare acționar al producătorului de bunuri de lux LVMH. A recuperat titlul anul trecut și îl deținea de 300 de zile.

Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani, este cofondatorul Oracle, iar acum este președinte și director tehnologic al companiei. Cea mai mare parte a averii sale este reprezentată de deținerile la productorul de software pentru baze de date.

Câștigurile de miercuri de pe bursă au făcut ca valoarea de piață a Oracle să o depășească pe cea a JP Morgan, Wallmart, Eli Lilly și Visa, devenind a zece cea mai valoroasă companie din indicele S&P 500 al celor mai mari companii americane, cu o capitalizare de 914 miliarde de dolari.

În schimb, acțiunile Tesla, compania lui Musk, au scăzut cu 14% în acest an.

Editor : M.B.