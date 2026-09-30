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Milioane de copii americani vor fi înscriși automat în „Conturile Trump”. Cine primește câte 1.000 de dolari de la stat

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US President Donald Trump with children in the Oval Office of The White House as he rings the opening bell for the stock market and announces his childhood savings plan - Trump Accounts.
Președintele SUA, Donald Trump, alături de copii în Biroul Oval, la prezentarea programului de economii „Trump Accounts”. Sursa foto: Profimedia Images
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Departamentul Trezoreriei SUA intenționează să înscrie automat copiii în programul de investiții „Conturile Trump” („Trump Accounts”) începând de la 1 octombrie, o schimbare care ar putea duce la deschiderea a peste 60 de milioane de conturi suplimentare în 2026, potrivit unor reglementări temporare publicate marți. Programul prevede și o contribuție unică de 1.000 de dolari din partea statului pentru copiii eligibili născuți între 2025 și 2028.

În anii următori, mecanismul de înscriere automată ar putea adăuga aproximativ două milioane de conturi anual, potrivit documentului. Până în prezent, între 7 şi 8 milioane de copii americani au fost înscrişi în program, ăptrivit News.ro.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pe 15 septembrie, în cadrul unei audieri în Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanţilor, că autorităţile se aşteaptă ca numărul acestora să ajungă la 70 de milioane după trecerea la înscrierea automată. „Anticipăm că într-o lună vom avea 70 de milioane, pentru că vom trece la înscrierea automată”, a spus Bessent.

„Trump Accounts”, lansate la 4 iulie, sunt conturi de investiţii cu impozitare amânată destinate copiilor. Pentru copiii născuţi între 2025 şi 2028, Trezoreria SUA depune o singură dată câte 1.000 de dolari în cont. Familiile care îndeplinesc anumite condiţii pot beneficia şi de alte contribuţii.

Până acum, părinţii trebuiau să opteze în mod explicit pentru participarea la program, fie prin depunerea formularului 4547 al IRS împreună cu declaraţia fiscală, fie prin intermediul platformei TrumpAccounts.gov.

Participarea a rămas însă redusă, în special în rândul familiilor cu venituri mici. Potrivit unui raport al organizaţiei nonprofit Commonwealth, doar 5% dintre familiile cu venituri mici şi medii, definite în studiu drept cele cu venituri anuale de până la 80.000 de dolari, au deschis un astfel de cont.

Administraţia pentru Securitate Socială anunţase anterior că intenţionează să creeze un mecanism prin care nou-născuţii să poată fi înscrişi încă din spital, simultan cu solicitarea unui număr de securitate socială în cadrul procedurii de înregistrare a naşterii.

Înscrierea automată „ar ajunge cu siguranţă la marea majoritate a părinţilor şi copiilor”, a declarat Madeline Brown, senior policy associate la Urban Institute. Ea a avertizat însă că, după deschiderea conturilor, autorităţile vor trebui să depună eforturi suplimentare pentru ca familiile să înţeleagă programul şi să îl utilizeze efectiv.

Mecanismul ar putea avea un impact mai important asupra gospodăriilor cu venituri reduse, care întâmpină frecvent dificultăţi în accesarea facilităţilor fiscale şi a programelor guvernamentale, potrivit lui Omeed Firouzi, profesor şi director al clinicii pentru contribuabili cu venituri mici de la Temple University Beasley School of Law.

Firouzi a ridicat însă semne de întrebare privind capacitatea IRS de a implementa programul, în condiţiile reducerilor recente de finanţare, resurse şi personal. Cooperarea dintre IRS şi Administraţia pentru Securitate Socială ar putea facilita procesul, a adăugat el.

Trezoreria a anunţat în iulie că Frank Bisignano, director executiv al IRS şi comisar al Administraţiei pentru Securitate Socială, va coordona extinderea programului „Trump Accounts”.

IRS a numit, de asemenea, un consilier dedicat programului. Joseph Velli, fost director la Bank of New York şi Convergex Group, va ocupa funcţia de consilier principal al lui Bisignano pentru implementarea şi extinderea conturilor.

Editor : M.I.

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