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Ministerul Culturii nu va propune reduceri de cheltuieli pentru 2027: „Nu avem de unde să tăiem”. Ce spune Guvernul

Data publicării:
Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan
Ministrul Culturii, Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan. Ședința de guvern din 12 noiembrie 2026. Sursa foto: Guvernul României
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Din articol
Ministerul Culturii a solicitat fonduri suplimentare Guvernul nu a stabilit încă unde vor fi făcute reducerile Propunerile vor fi analizate la construirea bugetului

Premierul Luca Niculescu le-a cerut ministerelor și celorlalte instituții publice să identifice economii care să fie incluse în bugetul pentru 2027. Ministerul Culturii spune însă că nu va propune reduceri de cheltuieli, motivând că are deja cel mai mic buget dintre ministere. Întrebat despre instituțiile care nu vor să facă tăieri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a precizat că propunerile sunt încă în curs de centralizare.

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Ministra Culturii, Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, a declarat joi, după ședința Guvernului, că i-a transmis oficial premierului și ministrului Finanțelor poziția instituției pe care o conduce.

„Am făcut o notă către domnul prim-ministru și domnul ministru Nazare, care a plecat ieri din Ministerul Culturii, în care anunțam foarte ferm și foarte clar că Ministerul Culturii nu are de unde să taie, pentru că bugetul este cel mai mic, a fost întotdeauna cel mai mic și mă tem că o să rămână cel mai mic și în 2027. Așadar, Ministerul Culturii refuză să facă reduceri, pentru că nu are de unde", a afirmat aceasta.

Poziția ministerului vine în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor. Guvernul le-a solicitat ordonatorilor principali de credite să transmită propuneri privind reducerea cheltuielilor, reorganizarea instituțiilor și eventualele comasări care ar putea genera economii.

Ministerul Culturii a solicitat fonduri suplimentare

În același timp, Ministerul Culturii a cerut bani în plus la rectificarea bugetară. Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan a precizat că instituția nu are probleme cu plata salariilor până la sfârșitul anului, însă sunt necesare fonduri pentru mai multe intervenții urgente.

„Împreună cu toți colegii, bineînțeles că am cerut bani suplimentari. Totodată, să știți că Ministerul Culturii înțelege problemele grave care sunt în acest moment în alte domenii. Așadar, vom vedea ce decide domnul ministru Nazare", a declarat aceasta.

Ministra a anunțat și că va solicita suplimentarea personalului pentru Casa Melik, o casă memorială care aparține Muzeului Național de Artă al României și care este închisă în prezent.

Guvernul nu a stabilit încă unde vor fi făcute reducerile

Întrebat dacă există instituții care au refuzat să transmită liste cu măsuri de reorganizare și reducere a cheltuielilor, Dan Cărbunaru a susținut că Executivul nu are, deocamdată, o astfel de situație centralizată.

„Nu știu să existe un refuz în acest sens. Există în acest moment un proces de colectare a datelor care este în derulare și, la final, sigur că poate fi comunicat. În acest moment se colectează aceste date, deci nu avem situații de refuz. V-aș propune să așteptăm finalizarea acestui proces. Sunt colectate aceste date în acest moment și vom vedea care este anvelopa totală de reducere a cheltuielilor și care vor fi instituțiile publice care vor lua astfel de măsuri", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Propunerile vor fi analizate la construirea bugetului

În paralel cu identificarea economiilor, ministerele și ceilalți ordonatori de credite trebuie să introducă în noua aplicație bugetară informațiile despre veniturile, cheltuielile și proiectele planificate pentru 2027.

Dan Cărbunaru a explicat că există mai multe termene care se suprapun, iar Guvernul trebuie să finalizeze atât colectarea datelor pentru buget, cât și analiza propunerilor de reducere a cheltuielilor.

Ministerul Educației, Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului și Academia Română nu finalizaseră încă introducerea datelor în platformă la momentul briefingului. Termenul acordat acestor instituții a fost prelungit până luni.

Executivul urmărește ca proiectul bugetului pentru 2027 să fie prezentat și votat în Parlament până la sfârșitul anului. Guvernul susține că un buget credibil trebuie să țină cheltuielile sub control și să respecte ținta de deficit, dar să păstreze și fondurile necesare pentru investiții și relansarea economiei.

Editor : A.D.

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