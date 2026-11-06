Ministerul Dezvoltării a deblocat plățile pentru „Anghel Saligny”. Cât va achita din restanțele de 2,3 miliarde de lei

Ministerul Dezvoltării a virat 916,6 milioane de lei pentru decontarea a 1.106 lucrări finanțate prin Programul „Anghel Saligny”, a anunțat vineri ministrul Marcel-Alexandru Stoica. În această etapă va fi achitată 39,5% din valoarea fiecărei cereri de plată depuse până la 11 septembrie 2026, iar diferența va fi acoperită la următoarea rectificare bugetară.

Fondurile sunt destinate firmelor care au executat și finalizat lucrări la drumuri, rețele de apă și canalizare, stații de epurare și sisteme de distribuție a gazelor naturale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a primit aproape 1,1 miliarde de lei la rectificarea bugetară de săptămâna trecută, în condițiile în care cererile restante din Programul „Anghel Saligny” însumează 2,3 miliarde de lei.

„Acționăm rapid pentru deblocarea plăților pentru Programul Național de Investiții «Anghel Saligny». Prin rectificarea bugetară de săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a primit aproape 1,1 miliarde de lei pentru soluționarea acestei situații, iar astăzi am direcționat aceste fonduri către firmele de construcții românești care au executat și finalizat lucrările de infrastructură, drumuri, apă, canalizare, gaze, care contribuie la creșterea calității vieții oamenilor”, a declarat Marcel-Alexandru Stoica.

Suma disponibilă nu acoperă integral restanțele. În această etapă, ministerul va plăti același procent din fiecare cerere eligibilă încărcată în platformă până la termenul stabilit.

„Practic, din cele 2,3 miliarde de lei restante, vom achita 39,5% din fiecare cerere de plată încărcată în platforma MDLPA până la data de 11 septembrie 2026. Diferența rămasă va fi acoperită la următoarea rectificare bugetară”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Cele 1.106 lucrări pentru care au fost virate fondurile vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și construirea sau modernizarea sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare.

Sunt incluse și proiecte de canalizare pluvială și captare a apelor pluviale, precum și sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.

Plăți de 258,6 milioane de lei pentru investiții prin PNRR

Ministerul Dezvoltării a decontat separat lucrări în valoare totală de 258,63 milioane de lei pentru 407 investiții finanțate prin trei componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență: Valul renovării, Fondul local și Educație.

Pentru Componenta C5 – Valul renovării au fost achitate 90 de facturi în valoare totală de 153,97 milioane de lei. Proiectele vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

Alte 88,65 milioane de lei au fost decontate pentru 289 de facturi prin Componenta C10 – Fondul local. Investițiile urmăresc dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Pentru Componenta C15 – Educație au fost alocate 16 milioane de lei, reprezentând plata a 28 de facturi pentru construirea unor creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Editor : A.D.