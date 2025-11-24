Ministerul Dezvoltării a propus actualizarea chiriilor pentru locuințele de stat. Tarifele ar putea crește cu peste 200%

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care propune actualizarea tarifelor de chirie pentru locuințele de stat, după aproape două decenii în care aceste sume au rămas înghețate. Măsura vizează toate locuințele aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale, dar și locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații companiilor naționale și regiilor autonome.

Ultima actualizare a tarifelor a avut loc în anul 2007, iar de atunci inflația a crescut semnificativ.

Potrivit documentelor oficiale, creșterea cumulată a prețurilor între 2007 și 2024 a fost de peste 224%, ceea ce a făcut ca actualele chirii practicate de stat să fie mult sub valoarea reală a pieței.

De ce se schimbă chiriile și ce problemă vrea să rezolve Guvernul

Autoritățile au explicat faptul că, în prezent, statul încasează chirii calculate după tarife stabilite cu aproape 17 ani în urmă, tarife care nu mai reflectă realitatea economică.

Legea obliga Guvernul să actualizeze anual aceste valori în funcție de inflație, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat din 2007.

Din cauza acestui blocaj, s-au creat discrepanțe majore între valoarea reală a locuințelor și chiria plătită de unii chiriași, ceea ce a dus la o „inegalitate prin practicarea unor tarife nerealiste”, așa cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Cum vor fi stabilite noile chirii și ce înseamnă „tarif pe metru pătrat”

Chiria nu va fi stabilită ca o sumă fixă, ci pe baza unui tarif exprimat în lei pe metru pătrat.

Asta înseamnă că se va calcula separat fiecare tip de suprafață din locuință, iar chiria finală va fi rezultatul adunării tuturor acestor suprafețe.

Pentru camerele propriu-zise de locuit (dormitor, living etc.), tariful de bază propus este de 1,88408 lei/mp.

Pentru spațiile secundare din interior, cum sunt holurile, bucătăriile, cămările, băile și debaralele, tariful este mai mic, respectiv 0,76260 lei/mp.

Spațiile precum terasele, pivnițele, boxele, logiile, spălătoriile sau uscătoriile vor fi tarifate și mai redus, la 0,42616 lei/mp, deoarece sunt considerate spații semi-închise sau auxiliare.

Garajele și dotările speciale, cum ar fi piscinele, saunele, serele sau cramele, vor avea cel mai ridicat tarif, de 2,84854 lei/mp, tocmai pentru că nu sunt considerate strict necesare pentru locuire.

Pentru anexele gospodărești din mediul rural, adică șoproane, magazii sau alte construcții similare, tariful propus este unul simbolic, de 0,04486 lei/mp.

Ce se întâmplă cu chiria pentru curți și grădini

Nu doar locuința în sine este vizată de modificări, ci și terenurile aferente, cum sunt curțile și grădinile. Și aici tarifele diferă în funcție de tipul localității.

Astfel, pentru comune, tariful de bază propus este de 0,04486 lei/mp, pentru orașe este de 0,06729 lei/mp, iar pentru municipii ajunge la 0,08972 lei/mp.

Pe lângă aceste sume, autoritățile locale pot aplica și coeficienți de zonă, adică majorări sau reduceri în funcție de faptul că terenul se află într-o zonă centrală, semicentrală sau periferică, potrivit Ordonanței de Urgență 40/1999.

Ce reduceri pot primi chiriașii, chiar și după majorare

Proiectul nu aduce doar creșteri, ci menține și sistemul de reduceri pentru persoanele care locuiesc în condiții mai puțin bune.

Astfel, chiria poate fi redusă cu 15% dacă locuința este situată la subsol, demisol sau în mansardă.

De asemenea, se poate aplica o reducere de 10% dacă imobilul nu este racordat la toate utilitățile, cum ar fi apa, canalizarea sau energia electrică.

Tot o reducere de 10% se aplică și în cazul locuințelor construite din materiale inferioare, cum ar fi paianta.

Pentru a evita situațiile în care noile chirii ar deveni imposibil de suportat pentru unele familii, legea impune un plafon maxim raportat la veniturile chiriașilor.

Pentru locuințele sociale, chiria nu poate depăși 10% din venitul net lunar al familiei.

Pentru celelalte locuințe, plafonul este de 15% din venitul net al familiei dacă venitul pe membru nu depășește salariul mediu net pe economie și de 25% dacă venitul pe membru de familie este mai mare, dar nu depășește dublul salariului mediu net.

Actualizare automată în fiecare an, până pe 31 ianuarie

Un element nou introdus clar în proiect este obligația ca aceste tarife să fie actualizate anual.

Concret, Guvernul va trebui ca, în fiecare an, până cel târziu la 31 ianuarie, să adopte o hotărâre prin care să ajusteze tarifele în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

În prezent, proiectul se află în faza de dezbatere publică. Pentru a produce efecte, acesta trebuie să fie avizat de instituțiile abilitate, să fie adoptat în ședință de Guvern și apoi publicat în Monitorul Oficial.

Abia din acel moment noile tarife vor deveni obligatorii și vor putea fi aplicate de primării, ministere și celelalte instituții care administrează fondul locativ de stat.

