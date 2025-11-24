Live TV

Ministerul Dezvoltării a propus actualizarea chiriilor pentru locuințele de stat. Tarifele ar putea crește cu peste 200%

Data actualizării: Data publicării:
Sign for your house
Sursa foto: gettyimages
Din articol
De ce se schimbă chiriile și ce problemă vrea să rezolve Guvernul Cum vor fi stabilite noile chirii și ce înseamnă „tarif pe metru pătrat” Ce se întâmplă cu chiria pentru curți și grădini Ce reduceri pot primi chiriașii, chiar și după majorare Actualizare automată în fiecare an, până pe 31 ianuarie

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care propune actualizarea tarifelor de chirie pentru locuințele de stat, după aproape două decenii în care aceste sume au rămas înghețate. Măsura vizează toate locuințele aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale, dar și locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații companiilor naționale și regiilor autonome.

Ultima actualizare a tarifelor a avut loc în anul 2007, iar de atunci inflația a crescut semnificativ.

Potrivit documentelor oficiale, creșterea cumulată a prețurilor între 2007 și 2024 a fost de peste 224%, ceea ce a făcut ca actualele chirii practicate de stat să fie mult sub valoarea reală a pieței.

De ce se schimbă chiriile și ce problemă vrea să rezolve Guvernul

Autoritățile au explicat faptul că, în prezent, statul încasează chirii calculate după tarife stabilite cu aproape 17 ani în urmă, tarife care nu mai reflectă realitatea economică.

Legea obliga Guvernul să actualizeze anual aceste valori în funcție de inflație, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat din 2007.

Din cauza acestui blocaj, s-au creat discrepanțe majore între valoarea reală a locuințelor și chiria plătită de unii chiriași, ceea ce a dus la o „inegalitate prin practicarea unor tarife nerealiste”, așa cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Cum vor fi stabilite noile chirii și ce înseamnă „tarif pe metru pătrat”

Chiria nu va fi stabilită ca o sumă fixă, ci pe baza unui tarif exprimat în lei pe metru pătrat.

Asta înseamnă că se va calcula separat fiecare tip de suprafață din locuință, iar chiria finală va fi rezultatul adunării tuturor acestor suprafețe.

Pentru camerele propriu-zise de locuit (dormitor, living etc.), tariful de bază propus este de 1,88408 lei/mp.

Pentru spațiile secundare din interior, cum sunt holurile, bucătăriile, cămările, băile și debaralele, tariful este mai mic, respectiv 0,76260 lei/mp.

Spațiile precum terasele, pivnițele, boxele, logiile, spălătoriile sau uscătoriile vor fi tarifate și mai redus, la 0,42616 lei/mp, deoarece sunt considerate spații semi-închise sau auxiliare.

Garajele și dotările speciale, cum ar fi piscinele, saunele, serele sau cramele, vor avea cel mai ridicat tarif, de 2,84854 lei/mp, tocmai pentru că nu sunt considerate strict necesare pentru locuire.

Pentru anexele gospodărești din mediul rural, adică șoproane, magazii sau alte construcții similare, tariful propus este unul simbolic, de 0,04486 lei/mp.

Ce se întâmplă cu chiria pentru curți și grădini

Nu doar locuința în sine este vizată de modificări, ci și terenurile aferente, cum sunt curțile și grădinile. Și aici tarifele diferă în funcție de tipul localității.

Astfel, pentru comune, tariful de bază propus este de 0,04486 lei/mp, pentru orașe este de 0,06729 lei/mp, iar pentru municipii ajunge la 0,08972 lei/mp.

Pe lângă aceste sume, autoritățile locale pot aplica și coeficienți de zonă, adică majorări sau reduceri în funcție de faptul că terenul se află într-o zonă centrală, semicentrală sau periferică, potrivit Ordonanței de Urgență 40/1999.

Ce reduceri pot primi chiriașii, chiar și după majorare

Proiectul nu aduce doar creșteri, ci menține și sistemul de reduceri pentru persoanele care locuiesc în condiții mai puțin bune.

Astfel, chiria poate fi redusă cu 15% dacă locuința este situată la subsol, demisol sau în mansardă.

De asemenea, se poate aplica o reducere de 10% dacă imobilul nu este racordat la toate utilitățile, cum ar fi apa, canalizarea sau energia electrică.

Tot o reducere de 10% se aplică și în cazul locuințelor construite din materiale inferioare, cum ar fi paianta.

Pentru a evita situațiile în care noile chirii ar deveni imposibil de suportat pentru unele familii, legea impune un plafon maxim raportat la veniturile chiriașilor.

Pentru locuințele sociale, chiria nu poate depăși 10% din venitul net lunar al familiei.

Pentru celelalte locuințe, plafonul este de 15% din venitul net al familiei dacă venitul pe membru nu depășește salariul mediu net pe economie și de 25% dacă venitul pe membru de familie este mai mare, dar nu depășește dublul salariului mediu net.

Actualizare automată în fiecare an, până pe 31 ianuarie

Un element nou introdus clar în proiect este obligația ca aceste tarife să fie actualizate anual.

Concret, Guvernul va trebui ca, în fiecare an, până cel târziu la 31 ianuarie, să adopte o hotărâre prin care să ajusteze tarifele în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

În prezent, proiectul se află în faza de dezbatere publică. Pentru a produce efecte, acesta trebuie să fie avizat de instituțiile abilitate, să fie adoptat în ședință de Guvern și apoi publicat în Monitorul Oficial.

Abia din acel moment noile tarife vor deveni obligatorii și vor putea fi aplicate de primării, ministere și celelalte instituții care administrează fondul locativ de stat.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID175120_INQUAM_Photos_Alexandru_Busca
Guvernul a amânat din nou construirea locuințelor pentru tineri. Noul termen este 31 martie 2027
chirii ANL locuinte stat
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunță actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe la stat. Care vor fi noile tarife
copil autism gradinita joaca
Proiect în Parlament: consiliere psihologică gratuită pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down
Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea șefilor de misiune ai statelor membre UE și ai Comisiei Europene
Ilie Bolojan, la reuniunea cu ambasadorii UE: „România are nevoie de stabilitate fiscală și investiții în economie”
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Recomandările redacţiei
cati-magistrati-au-plecat-din-sistem-pentru-a-si-salva-pensiile-speciale-2
Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților...
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va...
Ultimele știri
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi audiat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Atac sinucigaș în Pakistan: Cinci morți și peste zece răniți la sediul unei forțe paramilitare din Peshawar
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru...
Adevărul
Cele 28 de puncte ale planului european de pace pentru Ucraina. Cum va fi reintegrată Rusia în economia...
Playtech
De ce acte ai nevoie pentru recalcularea pensiei dacă ai schimbat cartea de muncă sau firma a fost desființată
Digi FM
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe...
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
Adevarul
O fetiţă de un an a unei familii de români, la un pas să fie răpită în Italia. Agresorul l-a lovit pe tată şi...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jude Law, critic de film la 11 ani. Un clip de acum 40 de ani, în care "face praf" 101 Dalmațieni, e viral...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu