Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, proiectul urmărește întărirea situației financiare a autorităților locale, astfel încât serviciile publice destinate cetățenilor să poată fi susținute din resurse stabile. Măsurile sunt propuse în contextul angajamentelor asumate de România pentru reducerea deficitului bugetar și limitarea cheltuielilor publice.

„Măsurile propuse prevăd o administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și sustenabilitate financiară pentru acestea. Prin aceste măsuri eficientizăm administrația publică centrală și serviciile publice oferite cetățenilor”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Reduceri de posturi și limitarea cheltuielilor din administrație

Una dintre principalele direcții ale proiectului este reducerea cheltuielilor de personal.

În administrația publică locală este prevăzută o reducere cu 30% a numărului maxim de posturi aprobate, măsură care ar urma să conducă, la nivel național, la o scădere de aproximativ 10% a numărului de posturi ocupate în ansamblul autorităților locale.

În anul de tranziție, autoritățile locale vor putea diminua cheltuielile de personal proporțional cu posturile care ar urma să fie desființate. În paralel, proiectul prevede și o reducere de 10% a cheltuielilor de personal la nivelul administrației publice centrale.

Sunt însă prevăzute și excepții: sistemele de învățământ și cultură, spitalele publice, serviciile de ambulanță, precum și domeniile de apărare, ordine publică și securitate națională nu vor fi supuse reducerilor de personal, urmând să fie aplicate măsuri compensatorii.

Printre acestea se numără creșterea vârstei de pensionare pentru militari, reducerea sporului de doctorat în învățământ sau introducerea unor mecanisme de salarizare în funcție de performanță în sistemul sanitar.

Proiectul mai prevede și reducerea a 6.102 posturi de consilieri personali, ca parte a măsurilor de diminuare a cheltuielilor administrative.

Creșterea veniturilor locale și modificări fiscale

Proiectul urmărește și creșterea veniturilor bugetelor locale, prin extinderea bazei de impozitare pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, inclusiv în cazul construcțiilor realizate fără autorizație.

Printre măsurile propuse se numără majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani, dar și publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca măsură de stimulare a conformării voluntare la plata taxelor.

De asemenea, proiectul prevede extinderea executării silite asupra unor tipuri de venituri, precum indemnizațiile asistenților personali sau venitul minim de incluziune, începând cu anul 2026, precum și interconectarea unor sisteme fiscale pentru îmbunătățirea colectării veniturilor.

Măsuri pentru eficientizarea administrației

Documentul include și măsuri de reorganizare administrativă și de simplificare a procedurilor.

Sunt propuse reguli mai flexibile privind inventarierea, transferul sau închirierea bunurilor aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale, precum și eliminarea unor pași birocratici în procesul de descentralizare.

Proiectul introduce și evaluări multianuale ale funcționarilor publici, evaluări bazate pe competențe și rotația obligatorie pentru anumite funcții considerate sensibile, măsuri care, potrivit inițiatorilor, ar trebui să reducă riscul politizării și să crească eficiența administrativă.

Totodată, este prevăzută posibilitatea ca un funcționar public să lucreze cu timp parțial în două autorități diferite, pentru o utilizare mai eficientă a resursei umane.

Mai multă autonomie pentru autoritățile locale

Proiectul acordă autorităților locale atribuții suplimentare în anumite domenii, inclusiv posibilitatea de a avea un rol decizional mai mare în ceea ce privește activitățile de jocuri de noroc la nivel local și introducerea unor taxe suplimentare pentru aceste activități.

De asemenea, este propusă înființarea unui Fond de Regenerare Locală, care ar putea reprezenta până la 5% din veniturile locale și ar urma să fie utilizat pentru proiecte de dezvoltare la nivel local.

În acest moment, proiectul de ordonanță se află în etapa de transparență decizională, ceea ce înseamnă că poate fi analizat și supus consultărilor publice înainte de adoptarea formei finale de către Guvern.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, măsurile fac parte dintr-un proces mai amplu de reformă administrativă și fiscal-bugetară, care urmărește reducerea cheltuielilor publice, creșterea eficienței administrației și asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung.

Vezi documentele aici și aici.

Editor : A.D.