Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul care stabilește procedura prin care două sau mai multe comune, orașe ori municipii învecinate se vor putea comasa voluntar. Unirea va putea avea loc numai cu aprobarea consiliilor locale și a cetățenilor prin referendum, iar proiectul prevede impozite reduse cu 50% pentru anumite proprietăți ale persoanelor fizice, precum și o finanțare de cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare beneficiar selectat.

Ministrul Dezvoltării, Marcel Alexandru Stoica, a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, că proiectul reprezintă prima etapă a unui proces mai amplu de reformare a administrației locale.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administrația României din organizarea anului 1968 în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii”, a declarat ministrul.

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Proiectul se va afla în transparență decizională timp de zece zile, perioadă în care cetățenii și autoritățile locale pot transmite propuneri și amendamente.

Potrivit notei de fundamentare, în România există 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, care însumează aproximativ 479.000 de persoane. Populația acestor comune a scăzut cu 35% în perioada 2002-2011 și cu încă aproape 16% între 2011 și 2021. Documentul mai arată că, în 2023, 249 de comune nu aveau ocupat postul de secretar general.

Cine se va putea comasa

Proiectul se aplică unor comune, orașe și municipii din același județ, cu excepția municipiului București. Comasarea trebuie să cuprindă întregul teritoriu al unităților administrativ-teritoriale implicate, iar acestea trebuie să fie învecinate, să aibă o limită administrativă comună și să formeze un teritoriu continuu.

Localitățile trebuie să fie conectate printr-un drum național, județean sau comunal. Proiectul nu permite comasarea unor localități din județe diferite și nu vizează reorganizarea județelor.

Procesul va putea fi inițiat prin hotărâri adoptate de consiliile locale ale cel puțin două unități administrativ-teritoriale, cu majoritatea absolută a consilierilor în funcție. Ulterior, în fiecare comunitate implicată trebuie organizat un referendum local.

„Decizia le aparține în totalitate. Nimic nu se întâmplă fără votul consiliilor locale și fără acordul comunităților, exprimat prin referendum", a precizat Marcel Alexandru Stoica.

Costurile referendumurilor vor putea fi acoperite din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului. Executivul va trebui să aprobe alocarea banilor în cel mult 45 de zile de la primirea solicitărilor.

Proiectul de lege privind comasarea va putea fi promovat dacă referendumul este valid și are un rezultat favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate. Ministerul Dezvoltării va avea la dispoziție 30 de zile pentru elaborarea proiectului de lege, iar Guvernul alte 30 de zile pentru aprobarea și transmiterea acestuia Parlamentului.

Cum vor fi stabilite denumirea și reședința noii localități

Denumirea noii unități administrativ-teritoriale va putea fi stabilită prin acordul autorităților locale și va fi supusă referendumului. Numele nu va putea fi format prin alăturarea a mai mult de două denumiri ale localităților care se unesc.

Reședința noii unități administrativ-teritoriale va fi stabilită în localitatea care a înregistrat cele mai mari venituri proprii din impozite și taxe locale pe cap de locuitor în anul anterior referendumului. Dacă valorile sunt egale, va fi aleasă localitatea cu populația cea mai numeroasă.

Satele și celelalte localități componente nu vor fi șterse de pe hartă, chiar dacă una dintre fostele comune își va pierde statutul de unitate administrativ-teritorială.

„Nu se pierde absolut nimic, nici istoria, nici identitatea, nici tradițiile. Rămâne totul ca și până acum”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

Impozite reduse la jumătate timp de cinci ani

Persoanele fizice din localitățile care se comasează vor beneficia de reducerea cu 50% a impozitului sau taxei pentru clădirile folosite în scop rezidențial și pentru terenurile situate în intravilan.

Facilitatea se va aplica timp de cinci ani fiscali consecutivi, începând cu 1 ianuarie a anului următor înființării noii unități administrativ-teritoriale. Pierderile înregistrate de bugetul local prin aplicarea reducerii vor fi compensate integral de la bugetul de stat.

„Dacă oamenii decid în 2027 să facă acest pas, atunci în 2028 vor avea o administrație mai puternică, impozite reduse la jumătate, bani mai mulți pentru investiții și servicii publice mai bune. Dacă astăzi un român plătește 100 de lei, după unire va plăti 50 de lei”, a explicat Marcel Alexandru Stoica.

Cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare beneficiar selectat

Proiectul instituie programul multianual „START Reforma Administrativă”, care va avea un buget total de 4 miliarde de lei pentru anii 2027 și 2028. Creditele bugetare prevăzute sunt de câte două miliarde de lei în fiecare dintre cei doi ani.

Fiecare beneficiar selectat va primi o prealocare financiară de cel puțin 4 milioane de lei. Banii vor putea fi folosiți pentru rețele de apă și canalizare, drumuri, poduri, unități de învățământ, dispensare, infrastructură socială, proiecte culturale, digitalizarea administrației, unificarea registrelor și elaborarea planului urbanistic general.

Prioritate vor avea localitățile care aveau cel mult 1.500 de locuitori înaintea comasării și care formează, prin unire, o unitate administrativ-teritorială cu cel puțin 2.500 de locuitori.

„Se vor acorda cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții pentru fiecare localitate care se unește voluntar, prin programul «START Reforma Administrativă», dintr-un buget total de 4 miliarde de lei. Aici vorbim despre proiecte de dezvoltare locală: apă, canalizare, drumuri, dispensare, școli sau grădinițe”, a declarat ministrul.

Documentele oamenilor rămân valabile

Comasarea nu va obliga locuitorii să își schimbe actele de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare. Documentele vor rămâne valabile până la data expirării sau până când apare un alt motiv legal pentru înlocuirea lor.

Actualizările necesare în registrele publice vor fi făcute din oficiu și fără taxe. Dacă preschimbarea unui document va fi necesară sau va fi cerută de titular, aceasta se va face tot fără plata taxelor și tarifelor aferente.

În fiecare localitate în care a funcționat sediul unei primării va rămâne un punct local de lucru. Acolo vor putea fi depuse și procesate cereri, eliberate documente, certificate și adeverințe, iar cetățenii vor primi asistență în relația cu administrația locală.

Drepturile privind folosirea limbii materne vor fi păstrate în localitățile în care o minoritate națională reprezenta cel puțin 20% din populație înaintea comasării, chiar dacă procentul va scădea în noua unitate administrativ-teritorială.

Ce se întâmplă cu angajații, contractele și investițiile

Noua unitate administrativ-teritorială va prelua automat patrimoniul, drepturile, obligațiile, contractele, litigiile și proiectele fostelor administrații. Contractele finanțate din fonduri europene, PNRR, Fondul pentru Modernizare, Fondul pentru Mediu sau programele naționale de investiții vor continua fără reluarea procedurilor.

Autorizațiile, documentațiile de urbanism și procedurile pentru lucrări de construcții aflate în derulare își vor păstra valabilitatea. Actualizările cadastrale determinate exclusiv de comasare vor fi realizate din oficiu și fără taxe.

Angajații primăriilor vor fi preluați de drept de noua administrație. Reorganizarea aparatului administrativ va putea începe după expirarea unui an calculat începând cu anul următor comasării și va trebui finalizată în cel mult șase luni. Până atunci, numărul posturilor ocupate nu va putea fi redus ca efect al unirii.

Potrivit calendarului prezentat de ministrul Dezvoltării, comunitățile vor putea decide în 2027 dacă intră în procesul de comasare, iar noile administrații ar urma să funcționeze începând din 2028.

Editor : A.D.