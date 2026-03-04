Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Ce construcții pot fi reabilitate

Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea seismică a clădirilor, iar 418 contracte de finanţare sunt deja în derulare, a anunţat miercuri ministrul Cseke Attila, la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Fondurile sunt asigurate integral de la bugetul de stat şi vizează lucrări de consolidare pentru şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

Implementarea proiectelor de consolidare revine autorităţilor locale, care trebuie să depună documentaţia necesară pentru accesarea finanţării, a precizat ministrul Dezvoltării.

„Efectul unui potenţial cutremur puternic ar avea un impact major nu doar asupra construcţiilor, ci şi asupra populaţiei şi economiei naţionale”, a declarat Cseke Attila, citat într-un comunicat al ministerului.

Potrivit acestuia, cadrul legal şi programele de investiţii dedicate consolidării clădirilor vulnerabile au fost create în perioada 2022-2023, iar finanţarea este asigurată în proporţie de 100% de la bugetul de stat, fără cofinanţare din partea autorităţilor locale sau a cetăţenilor.

Ce clădiri sunt finanţate pentru consolidare

Până în prezent, ministerul asigură finanţare pentru consolidarea a 201 unităţi de învăţământ, inclusiv şcoli, creşe, grădiniţe, licee şi universităţi, 7 clădiri din sistemul sanitar, 177 de clădiri publice şi 33 de blocuri de locuinţe.

Ministrul a subliniat că este necesară accelerarea acestor investiţii: „Trebuie să consolidăm cât mai multe dintre aceste clădiri, în fiecare an, inclusiv în Bucureşti”.

În Capitală, numărul proiectelor aprobate rămâne însă redus. Până în prezent au fost semnate 17 contracte pentru blocuri de locuinţe, 5 pentru clădiri publice şi 3 pentru şcoli.

Hartă interactivă şi aplicaţii pentru evaluarea clădirilor

Reprezentanţii MDLPA au precizat că cererile de finanţare pot fi depuse în regim permanent, pentru a facilita accesul beneficiarilor. În cazul clădirilor din educaţie şi sănătate, procedurile de implementare au fost simplificate pentru a accelera lucrările de consolidare.

Ministerul Dezvoltării a lansat şi prima hartă interactivă cu unităţile administrativ-teritoriale expuse riscului seismic, prin care autorităţile locale pot identifica zonele eligibile pentru finanţare.

De asemenea, ministerul a dezvoltat o platformă informatică de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, care permite inventarierea fondului construit şi stabilirea priorităţilor de investiţii în funcţie de vulnerabilitatea seismică. Până în prezent, prin această platformă au fost inventariate 4.610 clădiri.

În sprijinul inspectorilor din teren a fost lansată şi aplicaţia mobilă EVR Inspector, care permite colectarea informaţiilor despre clădiri direct din teren şi transmiterea acestora în timp real către managerii şi supervizorii proiectelor.

Editor : A.D.