Live TV

Ministerul Dezvoltării anunță că a depășit țintele PNRR pentru renovarea clădirilor publice: Avem spitale și școli mai eficiente

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Clădirile renovate au facturi mai mici și sunt mai sigure seismic” România, singurul stat UE cu o țintă explicită pentru renovarea aprofundată

Ministerul Dezvoltării a anunțat miercuri că a depășit țintele asumate prin PNRR pentru renovarea energetică a clădirilor publice. Suprafața raportată prin programul „Valul Renovării” a fost cu 39% mai mare decât obiectivul stabilit, iar datele pentru „Fondul Local” indică, de asemenea, depășirea țintei. Documentele transmise de beneficiari urmează să fie verificate.

Prin Componenta 5 – Valul Renovării, România și-a asumat renovarea a 1.375.231 de metri pătrați de clădiri publice. Beneficiarii au încărcat în platforma Ministerului Dezvoltării documente pentru o suprafață de 1.907.482 de metri pătrați, cu aproximativ 39% peste țintă.

Pentru Componenta 10 – Fondul Local, obiectivul a fost de 1.067.108,66 metri pătrați, iar suprafața raportată a ajuns la 1.120.713,39 metri pătrați. Ministerul a anunțat o depășire de aproximativ 10%, deși diferența dintre cifrele comunicate este de circa 5%.

„Datele încărcate de beneficiari arată că am depășit țintele asumate atât prin Valul Renovării, cât și prin Fondul Local. Urmează verificarea documentațiilor, dar rezultatele confirmă amploarea investițiilor realizate în comunitățile locale”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

„Clădirile renovate au facturi mai mici și sunt mai sigure seismic”

Lucrările au vizat spitale, școli, alte clădiri publice și blocuri de locuințe. Potrivit ministrului, investițiile au redus consumul de energie și costurile suportate de populație sau de autoritățile care administrează imobilele.

„Astăzi avem clădiri publice, precum spitale sau școli, cu o eficiență energetică mai bună, consum redus pentru familiile din aceste blocuri de locuințe, dar și bani publici economisiți în cazul facturilor de energie ale clădirilor publice renovate. Clădirile care au trecut prin lucrări aprofundate sunt mai sigure din punct de vedere seismic”, a precizat Cseke Attila.

Programul a finanțat renovări energetice moderate, aprofundate și integrate. Renovarea integrată combină măsurile de reducere a consumului de energie cu lucrările de consolidare, astfel încât clădirile să devină mai eficiente și mai sigure în cazul unui cutremur.

Clădirile generează aproximativ 40% din emisiile de dioxid de carbon la nivelul Uniunii Europene, iar renovarea fondului construit reprezintă una dintre principalele componente ale tranziției energetice.

România, singurul stat UE cu o țintă explicită pentru renovarea aprofundată

Abordarea României a fost evidențiată și în Raportul special nr. 20/2026 al Curții de Conturi Europene, care a analizat investițiile pentru eficiența energetică a locuințelor finanțate prin planurile naționale de redresare și reziliență.

Potrivit raportului, România a fost singurul dintre cele 27 de state membre care a legat o măsură din PNRR de o țintă explicită privind renovarea aprofundată. Auditorii europeni au constatat că acest tip de intervenție nu a fost suficient urmărit la nivelul întregului mecanism european.

Renovarea energetică moderată reduce emisiile de CO₂ cu 30% până la 60%, în timp ce renovarea aprofundată presupune o scădere de peste 60%. România a inclus în program și renovarea integrată, care adaugă lucrări de consolidare seismică intervențiilor pentru creșterea eficienței energetice.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
comisia europeana
2
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
3
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
ANI agentia nationala de integritate
4
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
5
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID128059_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 64,9 miliarde de euro în august. Intrările au inclus 2,5 miliarde de euro din SAFE
bancnote si monede euro si un calculator
România, singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Ce arată raportul Eurofound
seceta agricultura oltenia
APIA avertizează fermierii afectați de secetă sau alte calamități: Notificările depuse după 15 zile nu sunt luate în calcul
MDLPA
Cseke Attila: Toate țintele și jaloanele PNRR ale Ministerului Dezvoltării au fost îndeplinite. „Nu vom pierde niciun euro”
Oameni pe stradă.
Femeile, mai afectate de șomaj decât bărbații. Rata în rândul tinerilor a ajuns la 30,8% în luna iulie
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților...
Data scadentă a facturii de energie electrică. Foto Getty Images
Sorin Elisei: Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% în...
Vladimir Putin
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Augsburg, Bavaria, Germany - March 4, 2026: Warning sign on a train station platform with the message: Narrow platform a
Explozie la Augsburg, în Germania: un obiect suspect a fost găsit...
Ultimele știri
Percheziții în București într-un dosar de evaziune și delapidare. Zece spații comerciale, vândute la prețuri subevaluate
Fără apă caldă sau cu presiune scăzută în aproape 1.400 de blocuri din București, anunță PMB. Când revine furnizarea la normal
Limită de viteză redusă la 30 km/h pe străzile înguste din Japonia. Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, 1,6 milioane de euro pe masă din Bundesliga pentru Oleksandr Romanchuk
editiadedimineata.ro
OpenAI a amânat dezvoltarea noului său model AI în urma atacului cibernetic asupra Hugging Face
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a șocat cu mesajul său: ”Mi-e frică că nu am trăit...
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Poți da hotelul în judecată dacă te îmbolnăvești în vacanță? Ce spune legea și ce despăgubiri poți cere
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Femeile care au fost în concediu maternal în acești ani iau o pensie mai mică. Explicațiile Casei de Pensii
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
Richard Gere a împlinit la 77 de ani. Imaginile rare publicate de soția sa, cu 34 de ani mai tânără. „Te...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...