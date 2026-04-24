Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% din PNRR. Cseke Attila: ținta e aproape 100% până la finalul verii

Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care le coordonează, a anunțat ministrul Cseke Attila, prezicând că, în ultimele două săptămâni, această cifră a fost crescută cu 4%, iar până la finalul verii există șansa unei absorbții de aproape 100%.

„Dezvoltarea României prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană reprezintă o oportunitate deosebită pentru toate comunitățile locale, în special în actualul climat financiar. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care le coordonează. În ultimele două săptămâni am crescut cu 4% această cifră și avem, până la finalul verii, o șansă bună la o absorbție de aproape 100%”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Prin componenta C5 – Valul renovării, absorbția este de 79% și s-au decontat lucrări în valoare de peste 8,8 miliarde de lei.

Pentru proiectele din componenta C10 – Fondul local, s-au efectuat plăți de aproape 7,4 miliarde de lei, rata de absorbție fiind de 77%.

De asemenea, rata de absorbție pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul (componenta C15 – Educație) este de 72%, cu lucrări decontate de peste 1 miliard de lei, în timp ce, pentru realizarea traseelor cicloturistice (prin componenta C11 – Turism și cultură), s-au făcut plăți de 115,7 milioane de lei, absorbția fiind de 81%.

„Este important ca autoritățile locale, beneficiare ale acestor proiecte, să întreprindă toate eforturile pentru a finaliza obiectivele de investiții, să încarce în platforma digitală, cât mai repede, toate documentele tehnice necesare finalizării investițiilor, prin procedura simplificată, astfel încât să utilizăm eficient toate fondurile disponibile din PNRR pentru dezvoltarea localităților”, a reiterat ministrul Cseke Attila.

La începutul acestei luni, Ministerul Dezvoltării a prelungit termenul-limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de la 30 iunie la 31 iulie 2026.

Această decizie influențează peste 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării, pe componentele C5, C10, C11 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență, iar fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul din localitățile din România.

După noul termen, ministerul are la dispoziție o lună, în loc de două, cum era prevăzut până acum, să efectueze procedurile necesare încheierii tuturor proiectelor finanțate din PNRR, până la data de 31 august.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Digi Sport
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cseke Attila
Cseke Attila: România are nevoie de stabilitate. Când PSD și PNL se ceartă, câștigă AUR
nicusor dan dragos pislaru
Nicuşor Dan: E esenţial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administraţia să lucreze pentru ca România să primească banii din PNRR
dragos pslaru fb
Câți bani riscă să piardă România din cauza crizei politice. Pîslaru: 60% din reforme sunt la ministere coordonate de PSD
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Cseke Attila, despre criza politică: Nu vedem o alternativă la această coaliţie. Pentru UDMR, două lucruri sunt importante
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru: România trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin PNRR. „Reformele nu se fac pe TikTok sau TV, ci prin muncă zilnică”
Recomandările redacţiei
pompa carburant in benzinarie
Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul...
Bucharest, Romania - June 10, 2019: Details of a Romanian SIAS (the service for special action of the Romanian Police, equivalent of SWAT in the US) o
Bărbat împușcat mortal de mascați în Neamț, după ce a deschis focul...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Planuri de război în lucru la Washington: liderii militari iranieni...
Tudor Gheorghe 1 2
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital. Artistului i s-ar...
Ultimele știri
Alertă de vânt puternic în 21 de județe: ANM a emis cod galben. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Ce teme sunt pe agendă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” timp de 3 ore când...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Tudor Gheorghe, în spital după ce a leșinat în baia unui hotel din Iași. Celebrul artist ar fi consumat...
Descarcă aplicația Digi FM
24 APR_Laborator Brașov_MedLife
De la probă la rezultat: cum funcționează un laborator de analize automatizat?
Pro FM
Cum se menține în formă Anamaria Ferentz la 50 de ani. Adevărul despre dieta pe care o urmează: „Nu trebuie...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat într-un hotel din Iași. Artistul s-a lovit la...