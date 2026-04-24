Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% din PNRR. Cseke Attila: ținta e aproape 100% până la finalul verii

„Dezvoltarea României prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană reprezintă o oportunitate deosebită pentru toate comunitățile locale, în special în actualul climat financiar. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care le coordonează. În ultimele două săptămâni am crescut cu 4% această cifră și avem, până la finalul verii, o șansă bună la o absorbție de aproape 100%”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Prin componenta C5 – Valul renovării, absorbția este de 79% și s-au decontat lucrări în valoare de peste 8,8 miliarde de lei.

Pentru proiectele din componenta C10 – Fondul local, s-au efectuat plăți de aproape 7,4 miliarde de lei, rata de absorbție fiind de 77%.

De asemenea, rata de absorbție pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul (componenta C15 – Educație) este de 72%, cu lucrări decontate de peste 1 miliard de lei, în timp ce, pentru realizarea traseelor cicloturistice (prin componenta C11 – Turism și cultură), s-au făcut plăți de 115,7 milioane de lei, absorbția fiind de 81%.

„Este important ca autoritățile locale, beneficiare ale acestor proiecte, să întreprindă toate eforturile pentru a finaliza obiectivele de investiții, să încarce în platforma digitală, cât mai repede, toate documentele tehnice necesare finalizării investițiilor, prin procedura simplificată, astfel încât să utilizăm eficient toate fondurile disponibile din PNRR pentru dezvoltarea localităților”, a reiterat ministrul Cseke Attila.

La începutul acestei luni, Ministerul Dezvoltării a prelungit termenul-limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de la 30 iunie la 31 iulie 2026.

Această decizie influențează peste 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării, pe componentele C5, C10, C11 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență, iar fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul din localitățile din România.

După noul termen, ministerul are la dispoziție o lună, în loc de două, cum era prevăzut până acum, să efectueze procedurile necesare încheierii tuturor proiectelor finanțate din PNRR, până la data de 31 august.

