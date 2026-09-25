Live TV

Ministerul Economiei pregătește schimbarea legislației privind închirierile pe termen scurt, în acord cu regulamentul UE

Data publicării:
House keys with Rental Property keychain inserted into apartment door lock with copy space. Real estate rental and property management concept for
Închiriere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Număr unic de înregistrare pentru apartamente și camere Ministerul lucrează la fișa digitală de cazare

Ministerul Economiei lucrează la modificarea legislației privind apartamentele și camerele închiriate pe termen scurt, pentru a o alinia regulamentului european din domeniu. Printre schimbările pregătite se numără introducerea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare unitate și transmiterea de către platforme a unor date agregate despre sejururi. Instituția consideră necesară și eliminarea de pe platformele de rezervări a ofertelor din clădiri cu risc seismic, a declarat vineri Alin Grigore, director general în cadrul ministerului.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului lucrează la adaptarea legislației împreună cu Federația Industriei Hoteliere din România, Consiliul Consultativ, patronatele reprezentative și organizațiile neguvernamentale.

Modificările urmăresc armonizarea normelor naționale cu Regulamentul (UE) 2024/1028 privind colectarea și partajarea datelor referitoare la serviciile de închiriere de locuințe pe termen scurt.

„Din perspectiva digitalizării, ce încercăm noi la minister și la ce lucrăm în ultima perioadă, cu FIHR, cu Consiliul Consultativ, cu celelalte patronate reprezentative sau organizații neguvernamentale, este în primul rând adaptarea legislației românești pentru a ne pune la punct cu regulamentul european privind închirierea pe termen scurt. Aceste unități de cazare de tipul apartamentelor și camerelor de închiriat pot reprezenta poate chiar o concurență neloială pentru industria hotelieră, pentru pensiuni și pentru unitățile mari de cazare, iar, pe de altă parte, în anumite situații, pot reprezenta chiar un posibil risc pentru turiști”, a declarat Alin Grigore la conferința „Ospitalitate Inteligentă 2026 – Tehnologie | Capital Uman | Impact”.

Oficialul a precizat că este important ca structurile de cazare aflate în clădiri cu risc seismic să fie eliminate de pe platformele de rezervări.

Număr unic de înregistrare pentru apartamente și camere

Una dintre principalele schimbări vizează atribuirea unui număr unic de înregistrare apartamentelor și camerelor oferite turiștilor spre închiriere pe termen scurt.

În România, toate unitățile care oferă servicii de cazare turistică ar trebui să dețină un certificat de clasificare. Cele care funcționează fără un astfel de document se află în afara legii și pot fi sancționate de direcția de control din cadrul ministerului.

„Regulamentul european are două componente. Pe de o parte, el trebuie să ofere un număr unic de înregistrare pentru unitățile de cazare de tip apartamente și camere de închiriat, ceea ce este o provocare inclusiv pentru noi, la minister, în sensul în care, în România, toate unitățile care oferă servicii de cazare turistică ar trebui să fie clasificate. Drept urmare, dacă avem unități care nu au un certificat de clasificare, ele sunt în afara legii. Evident, colegii de la direcția de control, dacă identifică astfel de situații, merg și sancționează”, a explicat reprezentantul MEDAT.

A doua componentă privește informațiile pe care platformele de rezervări urmează să le comunice autorităților române și europene. Datele nu vor identifica turiștii individual, ci vor fi centralizate pentru a arăta care sunt principalele piețe turistice pentru România și cât durează sejururile.

„Un lucru poate și mai important ar fi acela că, tot prin adaptarea legislației la acest regulament, platformele ar urma să ne comunice, atât nouă, cât și la nivel european, informații despre turiști. Nu neapărat despre turiști individual, pentru că nu acesta este rolul regulamentului, ci mai degrabă pentru a avea informații agregate despre cum arată cele mai importante piețe turistice pentru România și despre durata sejurului, iar astfel ne putem adapta politicile publice în funcție de aceste informații”, a adăugat acesta.

Ministerul lucrează la fișa digitală de cazare

MEDAT pregătește și fișa digitală de cazare și poartă discuții cu alte instituții implicate. Oficialul a precizat că proiectul privește inclusiv domeniul siguranței naționale.

O altă inițiativă aflată în lucru este înființarea unei organizații de management al destinației la nivel național. În România există în prezent aproape 50 de astfel de organizații, majoritatea constituite la nivel local sau județean și una singură la nivel regional.

Structura națională ar urma să aducă reprezentanții statului și ai mediului privat la aceeași masă, pentru a promova mai eficient România ca destinație turistică și pentru a organiza campanii mai bine direcționate.

„Cred cu tărie că este nevoie de un asemenea instrument, de un OMD național, care să pună la aceeași masă, la masa deciziilor, mediul privat, pe de o parte, și statul, pe de altă parte, în încercarea de a promova mai bine destinația România și de a avea campanii poate mult mai bine țintite. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult inclusiv pe noi, pentru că știm că, de multe ori, mediul privat este mult mai flexibil, mult mai angrenat în ceea ce înseamnă realitatea de la firul ierbii. Așadar, cred că un astfel de instrument poate avea doar efecte benefice pentru țara noastră. Avem iarăși un grup de lucru la minister și am avansat destul de bine, cel puțin în ultimele luni”, a mai spus Alin Grigore.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
2
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Digi Sport
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTERUL FINANTELOR - PROTEST
Reorganizare la Ministerul Economiei: 109 posturi vacante desființate și 32 de funcții de conducere eliminate
House keys with Rental Property keychain inserted into apartment door lock with copy space. Real estate rental and property management concept for
UE va lua măsuri drastice împotriva închirierilor pe termen scurt în încercarea de a reduce prețurile locuințelor
Răzvan Pîrcălăbescu
Reacția Romarm după reținerile DNA din industria de apărare: Filialele vor continua să fie devalizate dacă ministerul nu aprobă reforma
irineu darau 2
„Cea mai mare sancțiune aplicată unui ministru de către AMEPIP”. Irineu Darău: „Nici măcar nu eram în funcție”
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
AMEPIP a amendat 4 foști și actuali miniștri ai guvernului Bolojan. Sancțiunile vizează sume din salariile oficialilor
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Schița Guvernului Mureșan. Cum și-au împărțit PNL, USR și UDMR...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Zelenski: Donald Trump a luat „decizia finală” în privința acordării...
copil disparut
Copilul de 4 ani dispărut din Bacău a fost găsit mort. Trupul...
Ultimele știri
Mii de bucureșteni vor rămâne fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări de modernizare în Sectoarele 4 și 5. Străzile afectate
Kelemen Hunor se opune uniformelor școlare obligatorii: „Nu pot fi impuse prin lege”. Liderul UDMR cere deputaților să voteze împotrivă
Legea care desființează examenul de admitere organizat de licee a fost promulgată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Fanatik.ro
„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce Louis Munteanu va fi titular în Suedia
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
„Mă bucur să-l văd!” Graham Potter, mesaj special pentru Tudor Băluță înainte de Suedia – România
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Cheloo, declarații rare despre mama sa. Cu ce s-a ocupat până în ultima zi a vieții sale: „A fost decizia ei”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith împlinește 58 de ani. Top 10 filme care i-au definit cariera
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
TRAILER. Transformare totală pentru Johnny Depp în thrillerul „Day Drinker”. Din nou cu Penelope Cruz pe...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...