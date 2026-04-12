Ministerul Economiei scoate la licitație un contract de 1,5 milioane de lei pentru curățenie. Când se depun ofertele

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a lansat o procedură de achiziție pentru servicii de curățenie și întreținere a spațiilor interioare și exterioare ale instituției, cu o valoare estimată de 1,5 milioane de lei, fără TVA, potrivit unui anunț publicat în SEAP, citat de Agerpres.

Contractul urmează să fie încheiat pentru o perioadă de 12 luni, iar valoarea este împărțită pe doi ani bugetari: aproximativ 1 milion de lei pentru anul 2026, corespunzător unui interval de maximum opt luni, și circa 500.000 de lei pentru anul 2027, pentru patru luni.

Achiziția va fi realizată prin licitație deschisă, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 mai, ora 15:00.

Potrivit documentației, operatorii economici interesați trebuie să demonstreze că, în ultimii trei ani, au prestat servicii similare de curățenie a imobilelor, în valoare cumulată de cel puțin 1 milion de lei, fără TVA.

Procedura este în curs de desfășurare, urmând ca ofertele depuse să fie analizate înainte de atribuirea contractului.

