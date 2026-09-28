Ministerul Educației a lansat un program pentru prevenirea analfabetismului funcțional. Bugetul depășește 1,21 miliarde de lei

Ministerul Educației și Cercetării a lansat luni programul PRIMII, destinat prevenirii analfabetismului funcțional și a abandonului școlar în rândul a aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Proiectul vizează unitățile de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar și are o valoare de peste 1,21 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 232 de milioane de euro.

Programul pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție – PRIMII este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și va fi implementat în perioada 25 septembrie 2026 - 31 decembrie 2029.

Banii vor fi utilizați pentru activități remediale și de accelerare a învățării, programe de tip „Școala după Școală”, hrană, materiale didactice și servicii de consiliere destinate elevilor și părinților.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Aproape jumătate dintre elevii români au dificultăți să înțeleagă un text

Lansarea programului are loc în contextul în care rezultatele PISA 2025 indică o deteriorare a competențelor de bază ale elevilor români.

Potrivit raportului publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 48% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim la citire, față de 41,7% în 2022. Aceștia au dificultăți să înțeleagă un text de lungime moderată, să-i identifice ideea principală și să folosească informațiile în situații concrete. Un rezultat sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească, ci că întâmpină probleme în înțelegerea și utilizarea informațiilor, indicator asociat analfabetismului funcțional.

Scorul României la citire a coborât la 413 puncte, cu 16 puncte mai puțin decât în 2022. La matematică, 52% dintre elevi nu ating pragul minim de competență, iar la științe proporția este de aproape 46%.

În total, 38,5% dintre elevii români se află sub nivelul minim simultan la citire, matematică și științe, aproape dublu față de media OCDE, de 19,7%. Numai 4,8% ating cele mai ridicate niveluri de performanță în cel puțin unul dintre cele trei domenii, comparativ cu media de 11,9% în statele OCDE.

Rezultatele obținute în 2025 sunt cele mai slabe înregistrate de România după prima participare la PISA, în 2006. Țara noastră se află pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Dintre cele 91 de țări și economii evaluate, România ocupă locul 53 la citire, locul 48 la matematică și locul 55 la științe.

Rezultatele elevilor depind puternic de familie și de școala urmată

Raportul arată și legătura dintre performanțele școlare și situația socioeconomică. În România, statutul familiei explică 21,7% din diferențele dintre rezultatele elevilor la științe, aproape dublu față de media OCDE, de 11,6%.

Elevii din familiile avantajate au obținut cu 122 de puncte mai mult la științe decât cei proveniți din medii vulnerabile. La nivelul OCDE, diferența medie este de 85 de puncte. Numai 7% dintre elevii români din medii dezavantajate reușesc să intre în sfertul celor cu cele mai bune rezultate din țară, comparativ cu o medie OCDE de aproape 12%.

Școala frecventată influențează, la rândul său, puternic performanța. România se află între cele zece sisteme educaționale în care diferențele dintre școli explică cel puțin jumătate din variația rezultatelor la științe. OCDE descrie această situație drept caracteristica unui sistem puternic segmentat, în care elevii cu rezultate bune și cei cu performanțe reduse sunt concentrați în școli diferite.

Ce activități pot fi finanțate prin PRIMII

Programul se adresează elevilor din ciclul primar înscriși în școli încadrate în categoriile de risc mare sau foarte mare de părăsire timpurie și abandon școlar.

Banii vor putea fi utilizați pentru:

activități de tip „Școala după Școală”, inclusiv lecții individualizate și programe de recuperare;

activități extracurriculare și extrașcolare;

materiale didactice și resurse educaționale pentru activitățile remediale și de sprijin;

asigurarea hranei pentru elevii participanți;

servicii de consiliere și orientare școlară;

terapie și consiliere parentală;

alte bunuri și servicii necesare copiilor incluși în proiect.

Lista școlilor eligibile a fost stabilită pe baza Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și a gradului de marginalizare comunitară, calculat prin indicele UNICEF. Aceasta este disponibilă în Anexa nr. 4 a apelului de selecție.

Ce școli pot solicita finanțarea

Cererile pot fi depuse de unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică și nivel primar, dacă îndeplinesc cumulativ mai multe condiții.

Școala sau cel puțin una dintre structurile sale arondate trebuie să figureze pe lista predefinită și să fie încadrată în categoria de risc mare sau foarte mare de abandon. Unitatea trebuie să aibă cel puțin 60 de elevi înscriși în ciclul primar, calculul incluzând atât școala cu personalitate juridică, cât și structurile arondate.

De asemenea, unitatea trebuie să aplice Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație pentru ciclul primar și să utilizeze modulul MATE din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România cel târziu până pe 30 octombrie.

„Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanțare, precum și pentru simplificarea evaluării, care va ține cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF și mediul de rezidență al școlii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a mai spus Mihai Dimian.

Cererile pot fi trimise până pe 12 octombrie

Granturile sunt acordate printr-un proiect necompetitiv, Ministerul Educației și Cercetării fiind beneficiarul unic. Cererea de finanțare a fost simplificată pentru a ușura procesul de aplicare.

Formularele trebuie completate conform modelului publicat împreună cu apelul și transmise la adresa primii@edu.gov.ro, până pe 12 octombrie 2026, la ora 17:00.

Ministerul va organiza în perioada următoare webinare de informare pentru a sprijini unitățile de învățământ în procesul de aplicare și în implementarea proiectelor.

PRIMII continuă, la nivelul învățământului primar, modelul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, destinat în principal ciclului gimnazial. Noul proiect utilizează Indexul Național de Vulnerabilitate Școlară pentru Învățământul Primar și Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, instrumente dezvoltate împreună cu Banca Mondială.

Editor : A.D.