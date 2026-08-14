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Foto Ministerul Energiei anunță plăți de 209 milioane de euro prin PNRR. Câți bani mai sunt în curs de procesare

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ministerul Energiei: Au fost luate măsuri pentru accelerarea plăților Țintele privind energia și eficiența energetică, îndeplinite

Ministerul Energiei a efectuat plăți de 209 milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), până vineri, 14 august, potrivit datelor publicate de instituție. În această săptămână, au fost achitate 19,41 milioane de euro și au fost autorizate 15 cereri de transfer, în valoare totală de 12,51 milioane de euro.

În 2025, Ministerul Energiei a efectuat plăți în valoare de 212,6 milioane de euro, arată comunicatul de presă al Ministerului Energiei. De la începutul programului, totalul plăților cumulate către beneficiari a depășit 420 de milioane de euro.

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Foto: energie.gov.ro

În prezent, sunt în curs de procesare 42 de cereri de transfer, cu o valoare totală de aproximativ 81,57 milioane de euro.

Dintre acestea, 16 dosare, în valoare de 37,12 milioane de euro, provin din anul 2025, respectiv din trimestrele al doilea, al treilea și al patrulea. Alte 26 de dosare, în valoare de 44,44 milioane de euro, sunt din 2026.

Ministerul Energiei: Au fost luate măsuri pentru accelerarea plăților

Ministerul susține că a stabilit ca priorități deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, precum și valorificarea fondurilor disponibile în termenul de eligibilitate.

„La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare”, precizează Ministerul Energiei.

Instituția anunță că au fost luate măsuri pentru prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, astfel încât beneficiarii să poată utiliza întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută de Regulamentul UE 2021/241.

Totodată, toate vizitele de monitorizare pentru proiectele care au cereri de transfer au fost finalizate.

Ministerul Energiei precizează că autorizarea cererilor de transfer se face și în baza notificărilor de punere sub tensiune, etapă în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.

„Reafirmăm angajamentul de a asigura procesarea cu celeritate a cererilor de transfer și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR”, transmite ministerul.

Potrivit instituției, ritmul plăților și progresul proiectelor demonstrează avansul investițiilor din sectorul energetic și contribuie la modernizarea și tranziția energetică a României.

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Foto: energie.gov.ro

Țintele privind energia și eficiența energetică, îndeplinite

Ministerul Energiei mai precizează că țintele asumate prin PNRR privind dezvoltarea unor noi capacități de producere și stocare a energiei, instalate și racordate la rețeaua electrică, au fost îndeplinite și chiar depășite.

Același lucru este valabil, potrivit ministerului, și pentru obiectivele referitoare la creșterea eficienței energetice în sectorul industrial.

Editor : Ana Petrescu

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