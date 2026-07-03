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Ministerul Energiei: Peste 130 de milioane de euro au fost plătite în acest an pentru proiectele din energie finanțate prin PNRR

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Banknotes with letters Pnrr (national recovery and resilience plan)
Sursa foto: Getty Image
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Valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor din sectorul energetic finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a depășit 130 de milioane de euro în acest an, în timp ce totalul plăților cumulate de la începutul programului a ajuns la 342,77 milioane de euro, potrivit unui anunț făcut vineri de Ministerul Energiei.

Potrivit instituției, în perioada 29 iunie - 3 iulie 2026 au fost autorizate și efectuate plăți aferente unui număr de șapte cereri de transfer și unei facturi de asistență tehnică, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 19,66 milioane de euro.

În prezent, sunt în curs de procesare cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 133,85 milioane de euro. Dintre acestea, 35 de dosare, în sumă de 78,89 milioane de euro, provin din anul 2025, iar alte 47 de dosare, în valoare de 54,96 milioane de euro, au fost depuse în acest an.

Totodată, au fost încetate sau reziliate contracte în valoare totală de 67,07 milioane de euro.

Ministerul Energiei a precizat că valoarea pentru care mai pot fi depuse cereri de plată este de aproximativ 278,27 milioane de euro, sumă care poate fi ajustată în funcție de evoluția implementării contractelor de finanțare și de negocierile purtate în prezent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană privind PNRR.

„Implementarea proiectelor finanţate prin PNRR înregistrează o evoluţie concretă. La nivel instituţional, sunt asumate ţinte clare, cu accent pe deblocarea şi eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen şi cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare. În acest sens, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241. Suplimentar, întrucât 80% dintre cererile de transfer sunt finale, au fost prioritizate vizitele de monitorizare. În plus, pentru a reduce durata procesului de autorizare a cererilor finale, analizăm posibilitatea autorizării cererilor de transfer pentru proiectele care au obţinut Notificarea de punere sub tensiune, etapă la care investiţiile finanţate prin PNRR sunt considerate finalizate. Evoluţia constantă a plăţilor efectuate şi numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investiţiilor din sectorul energetic şi contribuie la accelerarea procesului de modernizare şi tranziţie energetică a României”, se arată în comunicatul Ministerului Energiei.

Editor : A.D.

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