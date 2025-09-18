Live TV

Ministerul Finanțelor a anunțat noi împrumuturi. Ce sume sunt planificate pentru luna septembrie

Data publicării:
ministerul finantelor publice FB

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 824 de milioane lei la bănci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Suma împrumutată are maturitatea la şase luni, iar randamentul mediu este de 6,69% pe an.

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,623 miliarde de lei.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Ministerul Finanţelor planificase pentru luna august 2025, împrumuturi de la bănci în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se va adăuga suma de 810 milioane de lei, obținută prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

De asemenea, pe parcursul lunii august au fost organizate licitaţii pentru 12 emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,4 miliarde lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (810 milioane de lei în total).

