Live TV

Ministerul Finanţelor a anunțat o nouă ediţie FIDELIS, între 14 și 21 aprilie. Ce dobânzi aduce

Data actualizării: Data publicării:
titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
Din articol
Tranșă specială pentru donatorii de sânge

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie, în perioada 14 - 21 aprilie 2026, la o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, denominate în lei și în euro. Programul este derulat de Ministerul Finanțelor, iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB).

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatelor de intermediere formate din BT Capital Partners și Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Programul FIDELIS oferă investitorilor posibilitatea de a-și plasa economiile într-un instrument sigur, garantat de stat, contribuind totodată la finanțarea bugetului public.

Pentru titlurile denominate în lei, dobânzile sunt:

  • 6,60% pe an, cu scadența la 2 ani
  • 7,60% pe an, cu scadența la 2 ani, pentru donatorii de sânge
  • 7,10% pe an, cu scadența la 4 ani
  • 7,60% pe an, cu scadența la 6 ani

Pentru titlurile denominate în euro, dobânzile oferite sunt:

  • 4,25% pe an, cu scadența la 3 ani
  • 5,25% pe an, cu scadența la 5 ani
  • 6,40% pe an, cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și 100 de euro pentru cele în moneda europeană, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro.

În cadrul programului, investitorii nu plătesc comisioane la subscriere, iar veniturile obținute din dobânzi sau din eventuale câștiguri de capital sunt neimpozabile.

Tranșă specială pentru donatorii de sânge

Donatorii de sânge beneficiază de condiții speciale în cadrul acestei ediții. Aceștia pot investi în titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,60% pe an. În plus, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei.

De aceste facilități pot beneficia persoanele care pot face dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025.

Titlurile de stat FIDELIS oferă mai multe beneficii investitorilor:

  • veniturile din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile
  • titlurile pot fi tranzacționate înainte de scadență pe bursă
  • investițiile sunt garantate integral de statul român

De asemenea, investitorii care au titluri ajunse la maturitate pot reinvesti sumele în cadrul noilor emisiuni.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

profimedia-1088783057
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Digi Sport
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Descarcă aplicația Digi Sport
