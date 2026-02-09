Live TV

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni de la bănci aproape 2 miliarde de lei

Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, peste 1,9 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.

Astfel, MF a atras 1,030 miliarde de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 45 luni, la un randament mediu de 6,11% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 800 de milioane de lei, iar băncile au subscris 2,085 miliarde lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 154,5 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

De asemenea, ministerul a atras 890,8 milioane lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 110 de luni, la un randament mediu de 6,40% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 500 milioane lei, iar băncile au subscris 1,774 miliarde de lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 133,7 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna februarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,7 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 7,7 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 2,3 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna ianuarie 2026, de 10 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

