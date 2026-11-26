Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, într-o postare pe Facebook, că a aprobat, joi, suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu 700 de milioane de lei pentru efectuarea plăţilor către beneficiarii proiectelor derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Oficialul precizează că este vorba de investiţii în modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor şi protecţia mediului, cu impact direct asupra calităţii vieţii şi a serviciilor publice de la nivelul comunităţilor locale.

„850 de milioane de lei pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi susţinerea investiţiilor de la nivelul comunităţilor locale. Am aprobat astăzi suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu 700 de milioane de lei pentru efectuarea plăţilor către beneficiarii proiectelor derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Această sumă se adaugă celor 150 de milioane de lei alocate anterior, în cursul acestei luni, pentru aceleaşi obiective”, a scris ministrul Finanţelor pe Facebook.



Alexandru Nazare precizează că în ultimele săptămâni ale anului, are numeroase solicitări de suplimentare a bugetelor ministerelor, în condiţiile unui spaţiu bugetar limitat şi ale unor incertitudini privind încasările din PNRR.



„Nu toate aceste solicitări pot fi însă acoperite. Analizăm fiecare necesar de finanţare în funcţie de urgenţa plăţilor, de implicaţiile amânării acestora şi de resursele disponibile. În acest caz, gradul de utilizare a fondurilor bugetare alocate iniţial a ajuns la 99,98%, iar suplimentarea este necesară pentru a evita blocarea plăţilor către beneficiarii proiectelor europene”, a explicat ministrul.



Potrivit lui Nazare, vorbim despre investiţii în modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor şi protecţia mediului, cu impact direct asupra calităţii vieţii şi a serviciilor publice de la nivelul comunităţilor locale.



„Prioritizăm proiectele mature, investiţiile aflate într-un stadiu avansat de execuţie, plata lucrărilor deja efectuate şi, în special, investiţiile care beneficiază de finanţare europeană. Prin asigurarea resurselor bugetare necesare cofinanţării naţionale şi efectuării plăţilor către beneficiari, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene poate solicita Comisiei Europene rambursarea fondurilor aferente acestor investiţii. Astfel, accelerăm absorbţia fondurilor europene, susţinem încasările la buget şi asigurăm continuitatea investiţiilor publice”, subliniază ministrul.



Nazare mai spune că asigură aceste resurse prin redistribuiri în cadrul bugetului deja aprobat, fără majorarea deficitului bugetar programat pentru acest an.



„Disciplina bugetară nu înseamnă blocarea finanţării, ci prioritizarea riguroasă a cheltuielilor. Trebuie să facem distincţia între plăţile care pot fi amânate şi cele a căror amânare ar genera costuri suplimentare, ar afecta investiţiile sau ar pune în pericol absorbţia fondurilor europene”, explică ministrul Finanţelor.



El menţionează că aceeaşi logică trebuie să stea la baza programării investiţiilor publice pentru anul 2027: finalizarea cu prioritate a proiectelor aflate în execuţie, valorificarea la maximum a finanţărilor europene disponibile şi asumarea de noi investiţii în raport cu capacitatea reală de finanţare a statului.



„În această etapă a consolidării fiscale, fiecare decizie de alocare a resurselor trebuie cântărită prin prisma angajamentelor pe care România le are de respectat. Avem rezultate concrete în reducerea deficitului, reconfirmate în aceste zile şi de Comisia Europeană, pe care nu ne permitem să le compromitem. Asigurăm finanţarea nevoilor urgente şi protejăm investiţiile, dar trebuie să păstrăm aceeaşi rigoare în gestionarea cheltuielilor publice, atât la închiderea acestui an, cât şi în construcţia bugetului pentru 2027. De consecvenţa acestor decizii depind stabilitatea financiară a României, menţinerea ratingului de ţară şi capacitatea noastră de a valorifica perspectivele favorabile de creştere economică din următorii ani”, precizează ministrul Finanţelor.

Editor : B.E.