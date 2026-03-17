Live TV

Ministerul Finanțelor: Datoria guvernamentală a României a crescut la 1.138 miliarde lei în decembrie 2025

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: GettyImages
Din articol
Cum este împărțită datoria pe valute Datoria internă crește, cea externă scade ușor

Datoria guvernamentală a României a continuat să crească la finalul anului trecut, ajungând în decembrie 2025 la 1.138 miliarde de lei, față de 1.121 miliarde de lei în noiembrie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor și consultate de Agerpres. Ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB), aceasta a urcat la 59,6%, de la 58,7% în luna precedentă, conform datelor INS.

Structura datoriei arată o majorare atât pe componenta pe termen mediu și lung, cât și pe termen scurt.

Astfel, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.059 miliarde de lei, de la 1.043 miliarde de lei în noiembrie. În același timp, datoria pe termen scurt a urcat ușor, până la 78,94 miliarde de lei, comparativ cu 77,88 miliarde de lei anterior.

Cea mai mare parte a datoriei este reprezentată de titluri de stat, care însumează 907,66 miliarde de lei. Împrumuturile contractate de stat se ridică la 204,556 miliarde de lei.

Cum este împărțită datoria pe valute

Din total, datoria în lei se situează la 537,09 miliarde de lei. Datoria denominată în euro ajunge la echivalentul a 488,2 miliarde de lei, iar cea în dolari americani la 111,17 miliarde de lei (echivalent în lei).

Datoria administrației publice centrale a crescut la 1.113 miliarde de lei în decembrie 2025, de la 1.097 miliarde de lei în noiembrie. Din această sumă, 1.034 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu și lung.

Cele mai mari valori sunt contractate în moneda națională, respectiv 517,26 miliarde de lei, și în euro, echivalentul a 482,9 miliarde de lei.

În paralel, datoria administrației publice locale a ajuns la 25,116 miliarde de lei, în creștere de la 24,3 miliarde de lei în luna anterioară. Aproape întreaga sumă, respectiv 25,09 miliarde de lei, este aferentă datoriei pe termen mediu și lung.

Datoria internă crește, cea externă scade ușor

Datele Ministerului Finanțelor mai arată că datoria internă a administrației publice a crescut la 579,173 miliarde de lei, de la 551,598 miliarde de lei în noiembrie 2025. Aceasta reprezintă 29,8% din PIB, în urcare față de 28,9% în luna precedentă.

Din totalul datoriei interne, 550,08 miliarde de lei aparțin administrației centrale, iar 20,1 miliarde de lei administrației locale.

În schimb, datoria externă a administrației publice a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 568,139 miliarde de lei, față de 569,84 miliarde de lei în noiembrie. Ca pondere în PIB, aceasta s-a redus la 29,7%, de la 29,8%.

Datoria externă a administrației centrale reprezintă 563,11 miliarde de lei, în timp ce administrația locală contribuie cu 5,022 miliarde de lei.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

