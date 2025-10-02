Live TV

Ministerul Finanțelor împrumută aproape 8 miliarde lei pentru refinanțarea datoriei și acoperirea deficitului bugetar

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat în luna octombrie împrumuturi de 7,99 miliarde lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie. Fondurile vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetar.

Suma totală, de 7,99 miliarde lei, este cu 995 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 9 octombrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 400 milioane de lei, cu scadenţa în 30 septembrie 2026.

De asemenea, pe parcursul lunii octombrie vor fi organizate licitaţii pentru 14 emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 6,6 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (990 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru două emisiuni de obligaţiuni de 300 milioane lei, în 14 octombrie şi 20 octombrie, una de 400 milioane lei, în 9 octombrie, zece emisiuni de 500 milioane lei, în 2 octombrie (două), 6 octombrie (două), 13 octombrie, 16 octombrie, 20 octombrie, 23 octombrie, 27 octombrie şi 30 octombrie, şi una de 600 milioane lei, în 27 octombrie.

