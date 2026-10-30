Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS: dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro

Persoanele fizice vor putea investi, în perioada 6-13 noiembrie, în titluri de stat FIDELIS cu scadențe cuprinse între doi și zece ani, potrivit Ministerului Finanțelor. Dobânzile ajung la 7,75% pentru emisiunile în lei și la 6,60% pentru cele în euro, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Ministerul Finanțelor lansează cea de-a XI-a ediție FIDELIS din 2026, destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.

Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București și vor putea fi cumpărate prin intermediul instituțiilor partenere. Ediția din noiembrie include și două tranșe speciale, în lei și în euro, pentru persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 iunie 2026.

Ce dobânzi sunt oferite pentru titlurile în lei

Pentru emisiunile în lei, dobânzile și scadențele sunt:

- 6,60%, pentru titlurile cu scadența la doi ani;

- 7,60%, pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la doi ani;

- 7,15%, pentru titlurile cu scadența la patru ani;

- 7,75%, pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Dobânda maximă a ediției, de 7,75%, este acordată pentru titlurile în lei cu scadența la zece ani.

Ce dobânzi sunt oferite pentru titlurile în euro

Pentru emisiunile denominate în euro, Ministerul Finanțelor oferă:

- 4,50%, pentru titlurile cu scadența la trei ani;

- 5,50%, pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la trei ani;

- 6,60%, pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Cea mai mare dobândă pentru investițiile în euro, de 6,60%, este oferită pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Condiții speciale pentru donatorii de sânge

Persoanele care fac dovada unei donări de sânge realizate începând cu 1 iunie 2026 pot investi în cele două tranșe speciale ale programului.

Pentru titlurile în lei, donatorii beneficiază de o dobândă de 7,60%, cu scadența la doi ani. Pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, iar suma maximă care poate fi investită prin această tranșă este de 100.000 de lei.

Pentru emisiunea în euro, dobânda este de 5,50%, cu scadența la trei ani. Investiția minimă scade de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Cum pot fi cumpărate titlurile FIDELIS

Subscrierile pot fi realizate în perioada 6-13 noiembrie prin intermediul BT Capital Partners, Salt Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană.

Pentru tranșele obișnuite, investiția minimă este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Pragurile reduse de 500 de lei și 100 de euro se aplică numai tranșelor destinate donatorilor de sânge.

Titlurile FIDELIS sunt listate la Bursa de Valori București, astfel că investitorii le pot vinde înainte de scadență, la prețul existent pe piață în momentul tranzacției. Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat nu sunt impozitate.

Editor : A.D.