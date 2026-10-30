Live TV

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS: dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro

Data publicării:
titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce dobânzi sunt oferite pentru titlurile în lei Condiții speciale pentru donatorii de sânge Cum pot fi cumpărate titlurile FIDELIS

Persoanele fizice vor putea investi, în perioada 6-13 noiembrie, în titluri de stat FIDELIS cu scadențe cuprinse între doi și zece ani, potrivit Ministerului Finanțelor. Dobânzile ajung la 7,75% pentru emisiunile în lei și la 6,60% pentru cele în euro, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Ministerul Finanțelor lansează cea de-a XI-a ediție FIDELIS din 2026, destinată persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.

Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București și vor putea fi cumpărate prin intermediul instituțiilor partenere. Ediția din noiembrie include și două tranșe speciale, în lei și în euro, pentru persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 iunie 2026.

Ce dobânzi sunt oferite pentru titlurile în lei

Pentru emisiunile în lei, dobânzile și scadențele sunt:
- 6,60%, pentru titlurile cu scadența la doi ani;
- 7,60%, pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la doi ani;
- 7,15%, pentru titlurile cu scadența la patru ani;
- 7,75%, pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Dobânda maximă a ediției, de 7,75%, este acordată pentru titlurile în lei cu scadența la zece ani.

Ce dobânzi sunt oferite pentru titlurile în euro

Pentru emisiunile denominate în euro, Ministerul Finanțelor oferă:
- 4,50%, pentru titlurile cu scadența la trei ani;
- 5,50%, pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la trei ani;
- 6,60%, pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Cea mai mare dobândă pentru investițiile în euro, de 6,60%, este oferită pentru titlurile cu scadența la zece ani.

Condiții speciale pentru donatorii de sânge

Persoanele care fac dovada unei donări de sânge realizate începând cu 1 iunie 2026 pot investi în cele două tranșe speciale ale programului.

Pentru titlurile în lei, donatorii beneficiază de o dobândă de 7,60%, cu scadența la doi ani. Pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, iar suma maximă care poate fi investită prin această tranșă este de 100.000 de lei.

Pentru emisiunea în euro, dobânda este de 5,50%, cu scadența la trei ani. Investiția minimă scade de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Cum pot fi cumpărate titlurile FIDELIS

Subscrierile pot fi realizate în perioada 6-13 noiembrie prin intermediul BT Capital Partners, Salt Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană.

Pentru tranșele obișnuite, investiția minimă este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Pragurile reduse de 500 de lei și 100 de euro se aplică numai tranșelor destinate donatorilor de sânge.

Titlurile FIDELIS sunt listate la Bursa de Valori București, astfel că investitorii le pot vinde înainte de scadență, la prețul existent pe piață în momentul tranzacției. Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat nu sunt impozitate.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
3
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
4
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Digi Sport
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
OTOPENI - AEROPORT - REPATRIERE CETATENI ROMANI - ORIENTUL MIJLOCIU - 3 MAR 2026
Pentru al patrulea an consecutiv, în România s-au întors mai mulți români decât au plecat
Fred Lebow
Fred Lebow, evreul născut în România care a transformat maratonul de la New York într-un fenomen mondial. Povestea unui copil din Arad
militari americani profimedia
Dan Neculăescu, despre posibilitatea ca România să asigure unele costuri pentru trupele SUA staționate aici: Interes strategic major
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Comisia Europeană, pregătită să colaboreze cu România pentru securitatea Mării Negre, după atacul cu drone din largul Bulgariei
Imagine cu centrala nucleară Cernavodă.
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Scutiri de taxe 5 ani pentru localitățile care acceptă comasarea...
1793363703original_13
Guvernul a aprobat prima rectificare din 2026. Nazare anunță că...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu, despre prima rectificare bugetară: „Statul trebuie să își...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan acuză PSD de șantaj și dublu discurs după prima...
Ultimele știri
Nazare spune că are o relație „foarte bună” cu PSD. Ce răspunde ministrul despre presupusele „găuri” din buget
Șeful diplomației ucrainene, despre o întâlnire Zelenski - Putin: „Este pregătit să discute cele mai dificile și sensibile probleme”
MAE, avertizare de călătorie: proteste anunțate sâmbătă în mai multe orașe din Franța, posibile blocaje în transporturi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Răzvan Onea, dorit în SuperLiga! Curg ofertele pentru fundașul Rapidului
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Rușinică! Salarii de aproape 200.000 de euro pentru primul 11 al FCSB bătut la Bistrița! Exclusiv
Adevărul
Replica fabuloasă a Norvegiei după ce a fost numită de Trump „țară de rahat”
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Practica pierdută din comunism, din cauza căreia nu se mai construiește la fel de eficient
Newsweek
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Orașul care interzice adopţia pisicilor negre înainte de Halloween. Autorităţile locale „nu pot închide...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...