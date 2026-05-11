Live TV

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR. Românii pot investi din 11 mai în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,40%

Data publicării:
Titluri de stat Tezaur. Foto- Facebook
Titluri de stat Tezaur. Foto- Facebook
Din articol
Cum pot fi cumpărate titlurile de stat Veniturile sunt neimpozabile Ministerul Finanțelor explică și cum se pot transfera rapid banii înapoi în cont

Românii pot investi începând din 11 mai într-o nouă ediție a programului TEZAUR, prin care Ministerul Finanțelor oferă titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de până la 7,40%.

Titlurile pot fi cumpărate inclusiv online, prin Ghișeul.ro și Spațiul Privat Virtual (SPV), iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Potrivit Ministerului Finanțelor, ediția din perioada 11 mai 2026 – 5 iunie 2026 include următoarele dobânzi:

  • 6,30% pentru titlurile cu maturitate de 1 an;
  • 6,90% pentru cele cu maturitate de 3 ani;
  • 7,40% pentru titlurile cu maturitate de 5 ani.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Cum pot fi cumpărate titlurile de stat

Românii pot cumpăra titlurile TEZAUR prin mai multe canale:

  • între 11 mai și 3 iunie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
  • între 11 mai și 4 iunie 2026, online, pentru persoanele înregistrate în SPV;
  • între 11 mai și 5 iunie 2026, direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului;
  • între 11 mai și 4 iunie 2026 în mediul urban și între 11 mai și 3 iunie 2026 în mediul rural, prin subunitățile Poșta Română.

Ministerul Finanțelor a precizat că, prin sistemul online, investitorii pot deschide conturi de subscriere, cumpăra titluri și transfera ulterior banii direct în conturile bancare personale.

Veniturile sunt neimpozabile

Potrivit Ministerului Finanțelor, unul dintre principalele avantaje ale programului TEZAUR este faptul că veniturile obținute din dobânzi și câștiguri sunt neimpozabile.

Dobânda este plătită anual, conform prospectului de emisiune, iar titlurile de stat pot fi transferate sau răscumpărate anticipat.

De asemenea, investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și își pot anula subscrierile în perioada de subscriere.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii, iar fondurile atrase prin program vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor explică și cum se pot transfera rapid banii înapoi în cont

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul sumelor din contul TEZAUR în conturile bancare personale, prin completarea Ordinului de plată multiplu electronic (OPME).

Investitorii trebuie să descarce formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, să îl completeze cu datele personale și IBAN-ul contului bancar și să îl încarce ulterior în contul SPV.

Pentru transferuri se percepe un comision de 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sume mai mari.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Scenic view of sea and mountains against sky,Robinson Crusoe Island,Chile
Vânătoare de comori pe insula Robinson Crusoe, în Chile. Miza: un tezaur estimat la 40 de miliarde de dolari
Romanian LEI Currency Banknote. RON Money European Currency
Ministerul Finanţelor lansează în dezbatere un proiect de finanţare de 700 de milioane de lei anual pentru tehnologii avansate
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai multe contracte decât numărul salariaților
titluri fidelis
A început o nouă ediție FIDELIS. Ce dobânzi primesc românii pentru titlurile de stat
supermarket
Instabilitatea politică riscă să aducă scumpiri și rate mai mari. Nicolae Istudor, rectorul ASE: „Toți cetățenii vor fi afectați”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu PSD
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
Ultimele știri
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...