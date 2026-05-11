Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție TEZAUR. Românii pot investi din 11 mai în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,40%

Românii pot investi începând din 11 mai într-o nouă ediție a programului TEZAUR, prin care Ministerul Finanțelor oferă titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de până la 7,40%.

Titlurile pot fi cumpărate inclusiv online, prin Ghișeul.ro și Spațiul Privat Virtual (SPV), iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Potrivit Ministerului Finanțelor, ediția din perioada 11 mai 2026 – 5 iunie 2026 include următoarele dobânzi:

6,30% pentru titlurile cu maturitate de 1 an;

6,90% pentru cele cu maturitate de 3 ani;

7,40% pentru titlurile cu maturitate de 5 ani.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Cum pot fi cumpărate titlurile de stat

Românii pot cumpăra titlurile TEZAUR prin mai multe canale:

între 11 mai și 3 iunie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

între 11 mai și 4 iunie 2026, online, pentru persoanele înregistrate în SPV;

între 11 mai și 5 iunie 2026, direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului;

între 11 mai și 4 iunie 2026 în mediul urban și între 11 mai și 3 iunie 2026 în mediul rural, prin subunitățile Poșta Română.

Ministerul Finanțelor a precizat că, prin sistemul online, investitorii pot deschide conturi de subscriere, cumpăra titluri și transfera ulterior banii direct în conturile bancare personale.

Veniturile sunt neimpozabile

Potrivit Ministerului Finanțelor, unul dintre principalele avantaje ale programului TEZAUR este faptul că veniturile obținute din dobânzi și câștiguri sunt neimpozabile.

Dobânda este plătită anual, conform prospectului de emisiune, iar titlurile de stat pot fi transferate sau răscumpărate anticipat.

De asemenea, investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și își pot anula subscrierile în perioada de subscriere.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii, iar fondurile atrase prin program vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor explică și cum se pot transfera rapid banii înapoi în cont

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul sumelor din contul TEZAUR în conturile bancare personale, prin completarea Ordinului de plată multiplu electronic (OPME).

Investitorii trebuie să descarce formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, să îl completeze cu datele personale și IBAN-ul contului bancar și să îl încarce ulterior în contul SPV.

Pentru transferuri se percepe un comision de 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sume mai mari.

