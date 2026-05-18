Live TV

Ministerul Finanţelor: O analiză Fitch arată că România a redus deficitul, dar următorul test este continuitatea fiscală

Data publicării:
sigla agentiei fitch
Foto: Profimedia

Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch Ratings a publicat o analiză privind evoluţiile economice şi politice recente din România, în care arată că măsurile fiscale adoptate în 2025 au început să producă rezultate, dar avertizează că actualul context politic şi presiunile economice externe pot pune în dificultate consolidarea fiscală pe termen mediu, arată Ministerul Finanţelor.

Agenţia vede efectele măsurilor adoptate în 2025, însă avertizează că instabilitatea politică poate crea un risc asupra implementării în continuare a procesului de ajustare fiscală şi absorbţiei fondurilor europene, care coroborat cu riscurile induse de contextul geopolitic actual vor conta decisiv la evaluarea din 31 iulie, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

Potrivit Fitch, impactul imediat al actualei situaţii politice asupra finanţelor publice este limitat, în condiţiile în care măsurile de consolidare adoptate în 2025 au început să producă efecte vizibile. Agenţia remarcă faptul că execuţia bugetară din primul trimestru al anului 2026 indică o reducere semnificativă a deficitului bugetar, acesta situându-se la aproximativ 1% din PIB, aproape la jumătate comparativ cu aceeaşi perioadă a anilor 2024 şi 2025, arată ministerul.

Conform aceleiaşi surse, Fitch arată că, în lipsa unui nou guvern, administraţia interimară poate continua implementarea bugetului pe 2026, care are ca ţintă un deficit de 6,2% din PIB, faţă de 7,7% din PIB în 2025. În acelaşi timp, agenţia avertizează că incertitudinea politică reduce vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru 2027 şi 2028.

„Analiza Fitch spune două lucruri foarte clar. Primul: măsurile fiscale adoptate anul trecut funcţionează, iar deficitul din primul trimestru arată că România poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină. Al doilea: această direcţie trebuie protejată. Încrederea investitorilor nu se menţine automat şi nu se apără prin declaraţii, ci prin bugete credibile, reforme duse până la capăt şi absorbţia fondurilor europene. Guvernele se pot schimba, dar finanţele publice nu pot fi puse pe pauză", a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit comunicatului.

Ministerul Finanţelor menţionează că un punct important din analiza Fitch vizează fondurile europene. Astfel, agenţia avertizează că eventualele întârzieri în îndeplinirea jaloanelor de reformă pot afecta plăţile din PNRR, estimate la 4,6 miliarde euro granturi şi 2,7 miliarde euro împrumuturi, bani consideraţi esenţiali pentru finanţarea investiţiilor publice şi susţinerea economiei în 2026.

„Raportul evidenţiază şi provocările economice din perioada următoare. Fitch notează că PIB-ul s-a contractat cu 1,7% în primul trimestru din 2026, iar creşterea economică din acest an ar putea fi semnificativ sub prognoza de 1,1% avută în vedere la evaluarea din februarie. Fitch consideră că stabilizarea datoriei publice şi menţinerea ratingului suveran în categoria recomandată investiţiilor depind de continuarea măsurilor de consolidare fiscală şi după anul 2026, precum şi de credibilitatea strategiei fiscale pe termen mediu. Agenţia precizează că implicaţiile crizei politice asupra credibilităţii planurilor fiscale pe termen mediu şi asupra capacităţii noului guvern de a le implementa vor fi elemente-cheie în analiza de rating programată pentru 31 iulie 2026", mai scrie în comunicatul Ministerului Finanţelor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vlad turcanu fb
1
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Austria Eurovision Song Contest
3
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
sondaj
4
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID187121-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi exceptate. Amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe
ministerul finanțelor
Ministerul Finanțelor, după reconfirmarea ratingului României și avertismentul asupra retrogradării: „Trebuie să fim foarte atenţi”
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre extinderea e-Factura pentru persoanele fizice cu afaceri mici: „Să vedem dacă este într-adevăr necesară”
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre datele INS: Economia se însănătoșește. E imoral ca cei care au dat foc acoperișului să critice pe cel care stinge focul
nazare ministrul finantelor bolos
Guvernul lansează contractările şi plăţile la programele regionale 2021–2027 din fonduri UE. Câți bani sunt pe proiecte locale în 2026
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Zombi e acela care are cotă de...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem...
trump maga biroul oval casa alba washington
Trump afirmă că va amâna atacul planificat împotriva Iranului, la...
ciprian ciucu
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe...
Ultimele știri
Nava de croazieră MV Hondius, cu focarul de hantavirus, a ajuns în Țările de Jos pentru dezinfectare
Elon Musk a pierdut procesul prin care îl acuza pe Sam Altman că a abandonat misiunea nonprofit a OpenAI
Grindeanu explică profilul unui premier tehnocrat pe care PSD l-ar susţine. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul...
Fanatik.ro
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Victor Pițurcă a reacționat după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Voi putea spune...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a văzut cine e noul antrenor de la FCSB și nu s-a putut abține
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...