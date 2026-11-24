Ministerul Finanțelor pregătește bugetul pentru 2027 printr-un sistem informatic care va centraliza propunerile instituțiilor publice și va permite urmărirea modului în care sunt cheltuiți banii. Proiectul de ordonanță de urgență privind utilizarea platformei eBuget_NG și modificarea Legii finanțelor publice a fost publicat în transparență decizională.

Noul sistem urmărește să coreleze alocările bugetare cu obiective concrete, indicatori de performanță și rezultate măsurabile, precizează MFP, într-un comunicat de presă. Instituțiile vor trebui să justifice nu doar sumele solicitate, ci și modul în care intenționează să le folosească și rezultatele pe care estimează că le vor obține.

„Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori şi ce rezultate sunt urmărite", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, eBuget_NG va înlocui transmiterea fragmentată a informațiilor, prin documente și fișiere prelucrate separat, cu o platformă unitară pentru pregătirea, actualizarea și monitorizarea programelor bugetare și a investițiilor publice.

Instituția susține că informațiile introduse de ordonatorii de credite vor permite analizarea propunerilor bugetare în ansamblu, inclusiv a efectelor pe care acestea le pot avea asupra bugetelor din anii următori.

Ce obligații vor avea instituțiile publice

Proiectul stabilește regulile de utilizare a platformei pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale. Sistemul va putea fi folosit și de instituțiile finanțate din venituri proprii, integral sau împreună cu subvenții.

Instituțiile subordonate vor putea utiliza platforma la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Ministerul Finanțelor va administra sistemul și va stabili procedura de funcționare prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței. Documentul va preciza fluxurile de lucru, termenele, structura datelor, precum și regulile de acces, autentificare și arhivare.

Conducătorii instituțiilor sau persoanele împuternicite vor avea obligația să verifice și să valideze informațiile introduse în platformă. Responsabilitatea pentru legalitatea și corectitudinea datelor va reveni instituțiilor care le transmit.

Proiectul prevede și raportarea semestrială și anuală a performanței programelor bugetare. Astfel, evaluarea cheltuielilor publice va ține cont atât de sumele utilizate, cât și de rezultatele obținute.

Pentru investițiile publice, noul mecanism ar urma să permită evaluarea și prioritizarea proiectelor în funcție de beneficiile economice și sociale, resursele necesare finalizării și costurile de funcționare.

Bugetarea va ține cont de următorii patru ani

Modificările propuse la Legea finanțelor publice introduc obligația instituțiilor de a transmite o proiecție bugetară înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli. Aceasta va include necesarul de finanțare pentru anul următor și estimările pentru următorii trei ani, calculate pe baza indicatorilor macroeconomici și a legislației în vigoare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, această etapă va permite analizarea obligațiilor și a solicitărilor instituțiilor înainte de stabilirea limitelor bugetare. Proiectul actualizează și calendarul anual de elaborare a bugetului, pentru a-l corela cu prognozele macroeconomice.

Sunt prevăzute, de asemenea, reguli pentru monitorizarea lunară a angajamentelor și plăților, reutilizarea creditelor de angajament disponibilizate și încheierea unor angajamente multianuale pentru bunuri și servicii, în limitele aprobate.

Ministrul Finanțelor susține că responsabilitatea instituțiilor pentru datele transmise este esențială pentru credibilitatea bugetului și pentru continuarea reducerii deficitului, finanțarea investițiilor și menținerea încrederii investitorilor și a agențiilor de rating.

Dezvoltarea platformei eBuget_NG face parte din reforma mecanismului de programare bugetară asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei 8, Jalonul 234. Proiectul de ordonanță și nota de fundamentare sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea Transparență decizională.

Editor : A.P.