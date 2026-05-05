Ministerul Finanțelor revine cu o nouă ediție FIDELIS între 8 și 15 mai. Ce dobânzi aduce

Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
Programul FIDELIS revine cu o nouă ediție în perioada 8-15 mai 2026, oferind investitorilor persoane fizice dobânzi atractive și neimpozabile, de până la 7,50% pentru emisiunile în lei și până la 6,25% pentru cele în euro, potrivit unui comunicat de presă. 

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat denominate în lei și euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București (BVB).

Investitorii care aleg Programul FIDELIS vor beneficia de următoarele dobânzi:

În lei:

  • 6,40% – scadență la 2 ani
  • 7,40% – scadență la 2 ani (pentru donatorii de sânge)
  • 7% – scadență la 4 ani
  • 7,50% – scadență la 6 ani

În euro:

  • 4% – scadență la 3 ani
  • 5% – scadență la 5 ani
  • 6,25% – scadență la 10 ani

Ediția din mai include o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge. Aceștia pot subscrie în titluri de stat în lei, cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,40%, dacă fac dovada unei donări începând cu 1 decembrie 2025.

În plus, pentru această categorie:

  • pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 lei la 500 lei;
  • există un plafon maxim de 100.000 lei per investitor.

Titlurile de stat FIDELIS vin cu mai multe avantaje:

  • pot fi vândute înainte de maturitate, investitorii beneficiind de dobânda aferentă perioadei de deținere, în funcție de prețul din piață;
  • veniturile obținute sunt neimpozabile;
  • oferă flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 lei pentru emisiunile în lei și 100 euro pentru cele în euro. Pragul minim standard de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

