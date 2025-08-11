Ministerul Finanţelor se împrumută din nou de la bănci. Care este suma luată în august de instituția statului

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 866,5 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.



Ministerul a împrumutat 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu o maturitate reziduală la 60 luni şi un randament mediu de 7,34% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 789 milioane de lei.



De asemenea, MF a împrumutat 366,5 milioane lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu maturitatea la 108 luni, la un randament mediu de 7,26% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 463 milioane lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna august 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 810 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.



Suma totală, de 6,61 miliarde lei, este cu 15 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna iulie a acestui an, de 6,595 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Editor : C.A.