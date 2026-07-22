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Ministerul Finanțelor: Serviciile online ale ANAF, evaluate mai slab decât cele de la ghișeu. Care sunt cele mai frecvente reclamații

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SPV. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Din articol
Ghișeele ANAF, mai bine evaluate decât serviciile online Ministerul Finanțelor: Rezultatele vor sta la baza modernizării ANAF

Ministerul Finanțelor susține că aproape 100.000 de contribuabili au participat la cel mai amplu exercițiu național de evaluare a serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit instituției, rezultatele arată un nivel ridicat de satisfacție pentru interacțiunea directă la ghișee, însă contribuabilii reclamă în continuare probleme legate de funcționarea serviciilor digitale, în special a Spațiului Privat Virtual (SPV) și a portalului ANAF.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în perioada derulării evaluării au fost înregistrate 99.827 de răspunsuri valide, iar rezultatele vor fi folosite pentru stabilirea priorităților de modernizare a ANAF, inclusiv pentru finalizarea noului portal și a noii versiuni a Spațiului Privat Virtual.

„Performanța ANAF se măsoară atât prin colectare, cât și prin modul în care sunt tratați contribuabilii. Feedbackul celor aproape 100.000 de respondenți arată progrese la ghișeu, dar și așteptări ridicate, în mod justificat, pentru serviciile digitale ANAF”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ghișeele ANAF, mai bine evaluate decât serviciile online

Conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, interacțiunea contribuabililor cu unitățile fiscale a primit un scor de 4 din 5, iar cea mai recentă experiență la ghișeu a fost evaluată cu 4,1 din 5. În schimb, serviciile digitale au obținut punctaje mai reduse. Spațiul Privat Virtual (SPV) a fost notat cu 3,7 din 5, iar portalul ANAF cu 3,6 din 5.

Note și mai mici au fost acordate serviciilor de asistență la distanță. Call Center-ul ANAF a fost evaluat între 3,3 și 3,5 din 5, serviciul de chat între 2,9 și 3,1, iar chatbotul ANA a primit 2,7 din 5.

Potrivit sursei citate, 4.610 respondenți, reprezentând 4,6% din total, au reclamat blocaje sau încărcarea lentă a site-ului ANAF. Alți 4.327 de contribuabili au semnalat funcționarea neconstantă și viteza redusă a Spațiului Privat Virtual (SPV), pe fondul lucrărilor de mentenanță și al migrării infrastructurii informatice.

De asemenea:

  • 4.034 de persoane (4%) au reclamat că interfața site-ului și a SPV este greu de utilizat;
  • 3.152 de respondenți (3,2%) au întâmpinat dificultăți în accesarea sau citirea mesajelor din SPV;
  • 1.455 de persoane (1,5%) au semnalat probleme legate de atitudinea ori pregătirea personalului ANAF;
  • 885 de respondenți au indicat întreruperile cauzate de lucrările de mentenanță.

Ministerul Finanțelor a transmis că rezultatele arată că, deși relația directă dintre contribuabili și funcționarii ANAF este apreciată pozitiv, serviciile digitale trebuie îmbunătățite pentru a deveni mai rapide, mai stabile și mai ușor de utilizat.

Ministerul Finanțelor: Rezultatele vor sta la baza modernizării ANAF

Potrivit instituției, feedbackul contribuabililor va fi folosit pentru dezvoltarea noii platforme SPV și a noului portal ANAF, aflate în prezent în curs de finalizare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, procesul de digitalizare a ANAF a inclus, în ultimul an, lansarea unor instrumente precum Declarația Unică precompletată, platforma eLicitații ANAF, aplicația iBon și asistentul virtual ANA.

Instituția susține că măsurile au contribuit atât la creșterea încasărilor bugetare, cât și la orientarea controalelor pe baza analizelor de risc, inclusiv în comerțul online, transportul alternativ, livrările la domiciliu, comerțul cu autoturisme și în cazul persoanelor cu averi și venituri cu risc fiscal ridicat.

Editor : A.D.

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