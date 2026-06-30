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Ministerul Finanțelor și ANAF actualizează regulile privind prețurile de transfer după un deceniu. Ce se schimbă pentru companii

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Din articol
Alexandru Nazare: „Companiile care fac profit în România trebuie să plătească taxe în România” Noi reguli pentru acordurile de preț în avans

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au stabilit un nou cadru privind prețurile de transfer, o zonă fiscală importantă pentru companiile care fac parte din grupuri naționale sau internaționale. Două ordine aprobate de ANAF și transmise spre publicare în Monitorul Oficial aduc modificări privind conținutul dosarului prețurilor de transfer și procedura de emitere a acordurilor de preț în avans, noile reglementări fiind aliniate la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit Ministerului Finanțelor, obiectivul noilor reguli este de a aduce mai multă claritate și predictibilitate pentru contribuabili, de a asigura o aplicare unitară a legislației și de a reduce disputele dintre companii și administrația fiscală.

Cadrul legal anterior privind prețurile de transfer era în vigoare din anul 2016, iar autoritățile susțin că actualizarea a devenit necesară în contextul schimbărilor din domeniu și al alinierii la practicile internaționale și la recomandările OCDE.

„Cele două ordine se referă la conţinutul dosarului preţurilor de transfer şi procedura de emitere a acordurilor de preţ în avans. Scopul este ca regulile să fie mai clare pentru contribuabili, aplicate unitar de administraţia fiscală şi aliniate la standardele Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Potrivit instituției, revizuirea cadrului legal răspunde nevoii de a clarifica și armoniza tratamentul unor aspecte complexe, precum restructurările de afaceri, sediile permanente sau analiza tranzacțiilor pe baza substanței economice. ANAF va aplica noul cadru în activitatea de administrare și control, cu scopul de a reduce disputele fiscale, de a asigura tratament egal pentru contribuabili aflați în situații similare și de a verifica dacă tranzacțiile dintre companiile afiliate respectă principiul valorii de piață.

Alexandru Nazare: „Companiile care fac profit în România trebuie să plătească taxe în România”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea reprezintă prima mare ajustare structurală într-un domeniu fiscal strategic și face parte din eforturile de consolidare a expertizei ANAF în zonele fiscale complexe.

„Această actualizare marchează prima mare ajustare structurală pe o direcţie fiscală strategică pentru România şi este parte a direcţiei asumate în ultimul an: consolidarea expertizei ANAF în zone fiscale complexe. În relaţia cu grupurile multinaţionale şi companiile afiliate, statul trebuie să înţeleagă şi să monitorizeze mai bine cum sunt structurate tranzacţiile, unde se creează valoarea economică şi unde trebuie impozitat profitul. România are nevoie de reguli echitabile, aplicabile la nivelul întregului mediu de afaceri. Companiile care fac profit în România trebuie să plătească taxe în România, iar contribuabilii corecţi trebuie să beneficieze de predictibilitate şi tratament egal. Scopul este să aducem claritate, stabilitate şi predictibilitate atât pentru mediul de business, cât şi în ceea ce priveşte veniturile bugetului de stat”, a afirmat ministrul Finanţelor.

Noile reglementări integrează direct conceptele și abordările din Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer, inclusiv în ceea ce privește documentația de grup, analiza funcțională, restructurările de afaceri și studiile de comparabilitate. De asemenea, sunt introduse clarificări privind modul de analiză a sediilor permanente, aspect important pentru companiile care desfășoară activități în mai multe state sau au structuri operaționale complexe.

Autoritățile spun că noile reguli explică mai clar:

  • ce tranzacții trebuie documentate;
  • ce date pot fi utilizate ca termen de comparație;
  • cum se stabilește dacă prețul practicat este unul de piață;
  • ce informații trebuie prezentate în dosarul prețurilor de transfer.

În ceea ce privește dosarul prețurilor de transfer, principalele modificări vizează actualizarea pragurilor de semnificație de la care companiile trebuie să întocmească documentația și introducerea depunerii electronice prin Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru marii contribuabili care au obligația întocmirii anuale a dosarului.

Noi reguli pentru acordurile de preț în avans

Un element important al reformei îl reprezintă clarificarea posibilității de aplicare retroactivă a acordurilor de preț în avans, prin mecanismul de „rollback”, care permite extinderea efectelor unui acord și asupra unor perioade fiscale anterioare, în condițiile prevăzute de lege.

Ministerul Finanțelor susține că această modificare poate reduce riscul de dispute fiscale și poate crește predictibilitatea pentru companii.

„Acordul de preţ în avans permite unei companii să obţină, înainte de derularea sau finalizarea unor tranzacţii, confirmarea administraţiei fiscale privind metoda de stabilire a preţurilor de transfer. În acest fel, contribuabilul are mai multă certitudine fiscală, iar riscul unor dispute ulterioare scade”, se arată în comunicatul ministerului.

Noile reguli stabilesc, de asemenea, condiții mai clare pentru acordurile care implică administrații fiscale din alte state, cu scopul de a reduce riscul dublei impuneri și de a clarifica documentele și informațiile pe care contribuabilii trebuie să le depună pentru obținerea unui acord de preț în avans.

Editor : A.D.

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