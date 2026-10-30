Ministerul Finanțelor: Statul a încasat cu 750 de milioane de lei mai puțin decât estimase din taxele pe jocurile de noroc

Statul estimează venituri cu 750 de milioane de lei mai mici decât cele programate din taxele aplicate jocurilor de noroc, potrivit proiectului rectificării bugetare pentru acest an, publicat joi de Ministerul Finanțelor. Diferența apare în contextul blocajului administrativ din industrie, după modificările legislative introduse la începutul anului, însă ministerul nu precizează ce parte din minus este cauzată direct de dificultățile de autorizare.

Datele oficiale indică o abatere negativă de 0,75 miliarde de lei față de estimările folosite la construcția bugetului, scrie News.ro. Operatorii din industria jocurilor de noroc reclamă de mai multe luni dificultăți în obținerea autorizațiilor necesare funcționării.

Problemele au apărut după adoptarea OUG nr. 7/2026, prin care autoritățile locale au primit competența de a autoriza, restricționa sau interzice funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul localităților. Pe lângă autorizațiile naționale, operatorii trebuie să obțină și aprobarea administrațiilor locale.

Aplicarea noilor prevederi a fost îngreunată de faptul că numeroase primării nu au adoptat regulamentele necesare autorizării, iar lipsa unor dispoziții tranzitorii a afectat posibilitatea operatorilor de a obține noi autorizații.

Potrivit datelor prezentate de Profit.ro, la momentul analizei, doar 90 dintre aproximativ 3.100 de unități administrativ-teritoriale adoptaseră hotărârile necesare. Dintre acestea, 35 au decis interzicerea activităților de jocuri de noroc, iar 55 au permis desfășurarea lor.

În paralel, sumele datorate pentru autorizarea aparatelor de tip slot-machine au scăzut de la 485 de milioane de lei în perioada februarie–mai 2025 la 300 de milioane de lei în perioada similară din 2026. Diferența de 185 de milioane de lei reprezintă o diminuare de aproximativ 38%.

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Numărul aparatelor de joc autorizate a scăzut cu 45%

Și o analiză a think tank-ului economic Frames indica în septembrie o contracție după adoptarea OUG nr. 7/2026, care ar putea duce la pierderi de peste un miliard de euro anual pentru întreaga economie, dintre care 530–550 de milioane de euro pe an la bugetul public, potrivit estimărilor pentru începutul lui 2027.

La 1 septembrie 2026, în România mai erau 19.723 de aparate de joc autorizate, față de 35.533 în martie, în scădere cu 45% și cu peste 70% sub nivelul din 2023. Numărul ar urma să scadă la 14.682 la 1 octombrie, 9.786 la 1 decembrie și 7.201 la 1 ianuarie 2027, estima la acel moment Frames.

Analiza mai arată că numărul angajaților din sector a coborât de la 26.441–28.049 la începutul anului la 19.636 la 1 iulie, iar între 10.000 și 15.000 de persoane și-ar fi pierdut locurile de muncă în primele șase luni.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a propus măsuri tranzitorii pentru depășirea blocajului, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, însă aplicarea soluțiilor necesită intervenții legislative la nivel central.

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Minusuri de miliarde de lei la mai multe categorii de venituri

Rectificarea bugetară ia în calcul încasările efective din primele nouă luni ale anului 2026 și indică diferențe negative importante față de programul inițial și la alte categorii de venituri.

Astfel, veniturile din accize sunt estimate cu 3,68 miliarde de lei sub nivelul programat, inclusiv ca efect al reducerii accizei la motorină. La veniturile nefiscale este estimat un minus de 1,87 miliarde de lei, iar sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt cu 4,58 miliarde de lei sub program, diferență corelată cu ritmul de execuție a proiectelor.

Încasările din taxele aplicate jocurilor de noroc sunt, la rândul lor, cu 750 de milioane de lei sub estimări. Aceste diferențe sunt compensate parțial de venituri peste program din alte surse, inclusiv TVA, impozitul pe venit și impozitul pe profit.

Per ansamblu, proiectul rectificării prevede diminuarea veniturilor bugetului general consolidat cu aproximativ 4,7 miliarde de lei și majorarea deficitului nominal cu circa 3,5 miliarde de lei. Ținta de deficit este menținută la 6,2% din PIB.

Minusul de 750 de milioane de lei readuce în discuție efectele bugetare ale modificărilor legislative din industria jocurilor de noroc. Datele Ministerului Finanțelor confirmă diferența față de veniturile programate, dar nu stabilesc în ce măsură aceasta este determinată de blocajul autorizărilor și în ce măsură intervine ca urmare a altor factori.

Editor : Ana Petrescu