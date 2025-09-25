Live TV

Ministerul Fondurilor Europene desfășoară un proiect de inteligență artificială cu bani din PNRR. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Dragos Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că instituţia pe care o conduce derulează un proiect de implementare a inteligenţei artificiale care să îi sprijine pe cei care vin în contact cu ministerul, în aşa fel încât cei care accesează fonduri europene să poată fi asistaţi de inteligenţa artificială în procesul de completare a documentelor necesare accesării fondurilor europene.

„Un lucru care mi se pare foarte important pe partea de interacţiune cu noi este partea de simplificare şi digitalizare. Avem un proiect de inteligenţă artificială al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene finanţat pe PNRR, în care vrem să ajungem la un cu totul alt nivel în ceea ce înseamnă autocompletarea formularelor, interacţiunea pe care să o avem cu beneficiarii, inclusiv întreprinderii mici şi mijlocii. Şi ştiu că este foarte complicat acum, după ce ştiţi că au existat întârzieri, că birocraţia încă există, şi trebuie să îţi imaginezi cum ar funcţiona Ministerul Investitor şi Proiectul Europene cu RPA şi inteligenţă artificială. Noi avem acest proces în derulare în acest moment. Avantajul Ministerului este că este digitalizat, deci nu trebuie să o luăm de la capăt cu hârtia care să o scanăm şi aşa mai departe. Problema acum este pur şi simplu să foloseşti tehnologia cu agenţii AI, ca să poată să scoată toate procesele acelea care nu sunt deloc omeneşti din ceea ce priveşte validări, check list-uri şi tot felul de alte lucruri”, a declarat ministrul Proiectelor Europene joi, în cadrul Conferinţei News.ro „IMM-urile, oxigen pentru România”.

Dragoş Pîslaru susţine că, în ceea ce priveşte folosirea inteligenţei artificiale „potenţialul este absolut uriaş şi este absolut fascinant ce se poate face cu acest lucru”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
SURSE Coaliția a decis ministerele cu cei mai mulți bani la...
vant-umbrelă
Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta...
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției...
Ultimele știri
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP)
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Primul 11 a fost anunțat de Gigi Becali
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație virusuri organism infectat
Primele virusuri create de inteligența artificială: cercetătorii spun că pot elimina tulpini ale bacteriei E.coli
ID312622_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre angajații MIPE care au protestat la Guvern: „Dacă participi la alte activități, trebuie să îți asumi, nu să fii plătit”
cabinetul ilie bolojan in sedinta de guvern
Când va aproba Guvernul rectificarea bugetară. Bolojan: „Este destul de tensionată”
551001770_1312879180428212_6152852948425101372_n
Comisarul european Roxana Mînzatu, discuții la Bruxelles cu Ilie Bolojan despre investițiile din PNRR
Ministra AI Diella va evalua licitațiile.
„Cine o controlează pe Diella?” Motivul pentru care ministerul AI al Albaniei poate fi corupt, la fel ca oamenii
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie