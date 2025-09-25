Ministerul Fondurilor Europene desfășoară un proiect de inteligență artificială cu bani din PNRR. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că instituţia pe care o conduce derulează un proiect de implementare a inteligenţei artificiale care să îi sprijine pe cei care vin în contact cu ministerul, în aşa fel încât cei care accesează fonduri europene să poată fi asistaţi de inteligenţa artificială în procesul de completare a documentelor necesare accesării fondurilor europene.

„Un lucru care mi se pare foarte important pe partea de interacţiune cu noi este partea de simplificare şi digitalizare. Avem un proiect de inteligenţă artificială al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene finanţat pe PNRR, în care vrem să ajungem la un cu totul alt nivel în ceea ce înseamnă autocompletarea formularelor, interacţiunea pe care să o avem cu beneficiarii, inclusiv întreprinderii mici şi mijlocii. Şi ştiu că este foarte complicat acum, după ce ştiţi că au existat întârzieri, că birocraţia încă există, şi trebuie să îţi imaginezi cum ar funcţiona Ministerul Investitor şi Proiectul Europene cu RPA şi inteligenţă artificială. Noi avem acest proces în derulare în acest moment. Avantajul Ministerului este că este digitalizat, deci nu trebuie să o luăm de la capăt cu hârtia care să o scanăm şi aşa mai departe. Problema acum este pur şi simplu să foloseşti tehnologia cu agenţii AI, ca să poată să scoată toate procesele acelea care nu sunt deloc omeneşti din ceea ce priveşte validări, check list-uri şi tot felul de alte lucruri”, a declarat ministrul Proiectelor Europene joi, în cadrul Conferinţei News.ro „IMM-urile, oxigen pentru România”.

Dragoş Pîslaru susţine că, în ceea ce priveşte folosirea inteligenţei artificiale „potenţialul este absolut uriaş şi este absolut fascinant ce se poate face cu acest lucru”.

