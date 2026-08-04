Live TV

Ministerul Mediului a publicat lista zonelor prioritare pentru biodiversitate. Ce suprafețe sunt incluse

Data actualizării: Data publicării:
patru pelicani in delta
Delta Dunării este inclusă în patrimoniul UNESCO Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ministerul: Proprietățile private nu sunt afectate

Ministerul Mediului a pus în consultare publică proiectul prin care stabilește Catalogul național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, document necesar pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Lista cuprinde în principal suprafețe care beneficiau deja de un regim ridicat de protecție, precum zone din parcurile naționale și naturale, Delta Dunării, rezervații, păduri virgine și păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Potrivit ministerului, adoptarea proiectului este necesară pentru evitarea unei corecții financiare de până la 25,69 milioane de euro.

Proiectul a fost elaborat după consultări cu Ministerul Agriculturii, reprezentanții fermierilor, sectorul agroalimentar și administratorii terenurilor, iar soluția propusă urmărește să mențină un echilibru între conservarea naturii, activitățile economice și interesele comunităților locale.

Catalogul național al zonelor prioritare pentru biodiversitate include:

  • zonele de protecție strictă și integrală din parcurile naționale și naturale;
  • zonele strict protejate din Rezervația Biosferei Delta Dunării;
  • rezervațiile și monumentele naturii;
  • pădurile incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO;
  • pădurile virgine și cvasivirgine;
  • păduri aflate în proprietatea publică a statului pentru care Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și-a dat acordul pentru includerea în catalog.

În documentul publicat de minister sunt incluse, printre altele, zone din Parcul Național Retezat, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Ceahlău, Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Bucegi, Rezervația Biosferei Delta Dunării și situl Munții Făgăraș, alături de sute de alte arii naturale și păduri virgine și cvasivirgine.

Ministerul: Proprietățile private nu sunt afectate

Ministerul a precizat că proprietățile private își păstrează regimul juridic actual, iar în zonele unde există management activ vor putea continua activitățile tradiționale, precum pășunatul și cositul, în acord cu obiectivele de conservare.

„Protejarea patrimoniului natural și respectarea comunităților locale trebuie să meargă împreună. Am discutat cu reprezentanții sectorului agricol, cu Ministerul Agriculturii și cu administratorii terenurilor și am construit o soluție echilibrată. Catalogul include suprafețe care aveau deja un regim ridicat de protecție și păduri ale statului pentru care Romsilva și-a exprimat acordul. În același timp, îndeplinim un jalon important din PNRR și protejăm fondurile europene alocate României”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Totodată, Ministerul Mediului arată că ordinul contribuie la îndeplinirea Jalonului 34 din PNRR, care vizează desemnarea zonelor de protecție strictă. Potrivit instituției, neîndeplinirea acestui jalon poate atrage o corecție financiară de până la 25,69 milioane de euro.

Autoritățile au explicat și de ce folosesc denumirea de „zone prioritare pentru biodiversitate”. Conceptul european de „zone de protecție strictă” a fost adaptat în legislația românească pentru a evita confuzia cu categoria de protecție strictă deja existentă și pentru a permite includerea atât a suprafețelor cu protecție strictă, cât și a celor în care este permis managementul activ.

Vezi documentele aici

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
5
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Digi Sport
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la Garda de Mediu din 5 județe: Sunt și comisari care taie și spânzură la comanda baronilor
sorin grindeanu si ilie bolojan
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea centralelor pe cărbune
Șantioer Autostrada Moldovei foto captura video Facebook / Ionel Scrioșteanu
Cursă contra cronometru pe Autostrada Moldovei: „Dacă antreprenorii trag tare, ar trebui să luăm toți banii gratis din PNRR”
nicusor dan
Nicușor Dan, apel către români: „Țara se stabilizează financiar și va fi mai bine; România funcționează”. Ce spune de trecerea la euro
sedinta guvern 3
Executivul contestă suspendarea hotărârilor de Guvern obținută de PSD: „Măsuri importante nu vor putea intra în aplicare”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
„Nu anticipăm probleme”. Ilie Bolojan anunță care este situația la...
gheorghita vlad si marius lazurca la pentagon
Consilierul pe securitate națională de la Cotroceni și șeful Armatei...
profimedia-1082312885
Ucraina vrea să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică, din care...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Cât mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă. Romeo Urjan...
Ultimele știri
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis, a născut primul copil al cuplului
Tanczos Barna: S-a format o majoritate ciudată pentru legea ANI. E inadmisibil să facem amendamente cu țintă la o persoană
Scandalul vizitei talibanilor în Republica Moldova ia amploare. Primele măsuri anunțate de premierul Vasile Tofan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am cinci tumori la axilă. Una în piept. Am aflat că mi s-a dus la oase". Alina Pușcău, în lacrimi după un...
Cancan
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Fanatik.ro
Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total...
Adevărul
Valerii Zalujnîi, fostul comandant șef al armatei ucrainene, explică de ce Ucraina nu va adera niciodată la...
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Detalii din spatele ușilor închise: unde fac nunta Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Ceremonia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Transformare fizică spectaculoasă pentru Lamine Yamal: imaginea care a ”rupt” internetul
Pro FM
Adevăratul motiv pentru care Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. Mama ei i-a transmis un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco...
Newsweek
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
Digi FM
Două bilete, un noroc incredibil. Un bărbat a câștigat aproape 500.000 de dolari în câteva minute
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Reușită istorică la box office-ul nord american: Noul „Spider-Man” spulberă recordul „Avengers: Endgame”...
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire