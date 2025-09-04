Ministrul Energiei Bogdan Ivan a denunțat, joi, ca fiind „fake news” informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.

„Să mai fac o specificaţie foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova şi aşa mai departe. Am cerut datele pe piaţa SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacţionează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcţie de preţul la anumite intervale orare, se vinde şi se cumpără”, a declarat Bogdan Ivan, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței de joi a Executivului.

„Şi ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit, la nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt şi a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat”, a continuat ministrul Energiei.

„În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie şi a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a adăugat el.

Preţul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus deoarece Guvernul are un mecanism de subvenţionare şi pentru că a eliminat TVA la energie, a mai explicat Ivan.

„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecţie a consumatorilor din această ţară, prin care subvenţionează un consum de până la 110 kW oră, doar diferenţa rămânând să fie plătită de oameni, şi au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi preţul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferenţă foarte mare de preţurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova”, a mai spus Bogdan Ivan.

El a vrut să elimine „acest mit odată şi aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România îşi foloseşte o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preţ într-o ţară vecină, ţară prietenă, o ţară cu foarte mulţi prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o preţuim, dar una e una şi alta-i alta”.

