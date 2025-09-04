Live TV

Video Ministrul Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie electrică în Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a denunțat, joi, ca fiind „fake news” informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.

„Să mai fac o specificaţie foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova şi aşa mai departe. Am cerut datele pe piaţa SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacţionează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcţie de preţul la anumite intervale orare, se vinde şi se cumpără”, a declarat Bogdan Ivan, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței de joi a Executivului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Şi ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit, la nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt şi a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat”, a continuat ministrul Energiei.

„În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie şi a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a adăugat el.

Preţul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus deoarece Guvernul are un mecanism de subvenţionare şi pentru că a eliminat TVA la energie, a mai explicat Ivan.

„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecţie a consumatorilor din această ţară, prin care subvenţionează un consum de până la 110 kW oră, doar diferenţa rămânând să fie plătită de oameni, şi au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi preţul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferenţă foarte mare de preţurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova”, a mai spus Bogdan Ivan.

El a vrut să elimine „acest mit odată şi aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România îşi foloseşte o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preţ într-o ţară vecină, ţară prietenă, o ţară cu foarte mulţi prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o preţuim, dar una e una şi alta-i alta”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
4
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Judecătorii vor reclama la Curtea Constituțională legea care modifică...
Adrian Câciu și Gabriela Horga.
Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor. Adrian Câciu...
Plenul reunit al Parlamentului.
Un deputat PSD a semnat una dintre moțiunile AUR. Cum explică PSD: E...
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a...
Ultimele știri
Tensiuni între Moscova și Tallin, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse
Pe 8 septembrie, la Digi FM se sună de intrare într-un nou sezon. Unul aniversar, de 10
Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de două ori în noaptea de miercuri spre joi, anunță liderii militari ai țării
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025-06-23-8329
AUR a prezentat moțiunile de cenzură în Parlament, cu sala aproape goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ”
Alegeri prezidențiale în Moldova. Totul despre votul din 20 octombrie 2024. Votul pentru referendumul național este în aceeași zi. Foto Shutterstock
Elogii pentru Georgescu. Metoda prin care armata digitală a lui Putin vrea să decidă soarta Republicii Moldova (investigație ZdG)
Emmanuel Macron
„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
AUR a depus patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Ședința-maraton pentru dezbateri va avea loc duminică
stalpi de transport energie electrica
Ministrul Bogdan Ivan: România este într-o situaţie extrem de provocatoare când vorbim de energie
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Semnul ciudat care a apărut pe genţile frigorifice ale livratorilor din Bucureşti. Ce înseamnă şi de ce îl...
Digi FM
Mai ceva ca într-un film de dragoste. În loc de martor, un fluture "a binecuvântat" simbolic nunta a doi...
Digi Sport
Scene "șocante": arbitră lovită peste față, după un cartonaș roșu! Imaginile fac înconjurul lumii
Pro FM
Brian de la Backstreet Boys, 25 de ani frumoși de căsnicie. Cine e femeia care l-a făcut să uite de fanele...
Film Now
Feblețea lui Tom Cruise, apariție de senzație la Veneția. Debut pe covorul roșu alături de soțul ei, după...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Katie Holmes, vizitată de fiica sa pe platourile de la „Happy Hours”. Suri Cruise i-a încântat cu zâmbetul ei...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...