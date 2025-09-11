Ministrul de Finanțe, vizită în SUA. Cu cine se va întâlni Alexandru Nazare la Washington D.C.

Alexandru Nazare a anunțat că se află la Washington D.C., în aceste zile, unde are o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar și finanțatori interesați de oportunitățile din România. Scopul vizitei în SUA este atragerea de noi investiții în sectoare cheie pentru țara noastră.

„Întâlniri cu miză la Washington D.C. Am demarat un program intens de întâlniri în Statele Unite ale Americii zilele acestea, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu agenda marilor finanțatori și a unor instituții americane importante”, a scris Alexandru Nazare, joi pe Facebook.

Agenda vizitei în Statele Unite, din perioada 11-13 septembrie, include întâlniri cu „reprezentanți ai mediului financiar-bancar american și cu mari finanțatori interesați de oportunitățile din România”.

„De asemenea, voi avea discuții cu instituții - cheie, precum Departamentul de Comerț al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiții și dezvoltare”, a completat el.

Ministrul de Finanțe a mai spus că este esențială consolidarea dialogului economic și financiar cu partenerii americani, iar „cultivarea unor relații solide cu noua administrație de la Washington are o importanță strategică pentru România, pentru întărirea cooperării bilaterale și atragerea de investiții pe termen lung”.

