Live TV

Ministrul de Finanțe, vizită în SUA. Cu cine se va întâlni Alexandru Nazare la Washington D.C.

Data publicării:
alexandru nazare
Foto: Alexandru Nazare Facebook

Alexandru Nazare a anunțat că se află la Washington D.C., în aceste zile, unde are o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar și finanțatori interesați de oportunitățile din România. Scopul vizitei în SUA este atragerea de noi investiții în sectoare cheie pentru țara noastră.

„Întâlniri cu miză la Washington D.C.  Am demarat un program intens de întâlniri în Statele Unite ale Americii zilele acestea, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu agenda marilor finanțatori și a unor instituții americane importante”, a scris Alexandru Nazare, joi pe Facebook.

Agenda vizitei în Statele Unite, din perioada 11-13 septembrie, include întâlniri cu „reprezentanți ai mediului financiar-bancar american și cu mari finanțatori interesați de oportunitățile din România”.

Citește și: Ministrul Alexandru Nazare: Am transmis partenerilor de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De asemenea, voi avea discuții cu instituții - cheie, precum Departamentul de Comerț al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiții și dezvoltare”, a completat el.

Ministrul de Finanțe a mai spus că este esențială consolidarea dialogului economic și financiar cu partenerii americani, iar „cultivarea unor relații solide cu noua administrație de la Washington are o importanță strategică pentru România, pentru întărirea cooperării bilaterale și atragerea de investiții pe termen lung”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de...
charlie kirk vorbeste si gesticuleaza pe scena
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă...
george simion protest
Simion își amenință colegii din Parlament: Nu garantez că, la o...
Ultimele știri
Patrick Mouratoglou a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Serena Williams de mai multe ori
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană”
Irlanda amenință că nu va participa la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Ministrul Pîslaru prezintă detalii din pachetul 3 de relansare economică. „Există discuţii din ce în ce mai avansate în coaliție”
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Alexandru Nazare: Am transmis partenerilor de la Banca Mondială că lucrăm la o nouă platformă bugetară
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, acuzat că are o firmă cu datorii de 1,7 milioane de lei. Cum se apără Alexandru Nazare
541259083_18529627183056538_8999977703051382139_n
Alexandru Nazare spune că misiunea FMI a recunoscut eforturile actualului Guvern: Suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Cele mai agresive rase de câini. Proprietarii pot stăpâni comportamentul patrupedelor prin dresaj
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Au luat decizia finală: OUT cu selecționerul! Primul nume contactat e unul uriaș
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea