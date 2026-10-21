Ministrul Dezvoltării a anunțat un program pentru comasarea voluntară a localităților. Ce prevede „START Reforma Administrativă”

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat miercuri, la preluarea mandatului, că reforma administrativă, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și simplificarea procedurilor pentru administrațiile locale se numără printre principalele sale priorități. Acesta a anunțat lansarea programului „START Reforma Administrativă”, care va permite asocierea și comasarea voluntară a localităților și va oferi sprijin suplimentar pentru investiții.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, noul program urmărește crearea cadrului legislativ necesar pentru ca unitățile administrativ-teritoriale să se poată asocia sau comasa în mod voluntar, în urma unor decizii luate la nivelul comunităților.

„Reforma administrativă, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și simplificarea procedurilor care îngreunează activitatea administrațiilor publice locale vor fi principalele mele priorități. Pentru comunitățile care decid, în mod democratic, să se unească administrativ, programul prevede, pentru o perioadă determinată, sprijin suplimentar pentru investiții, precum și menținerea punctelor locale de servicii. Totodată, vom susține și primăriile mici care aleg să folosească împreună specialiști și servicii, pentru a putea pregăti proiecte de investiții și pentru a rezolva mai repede cererile oamenilor”, a declarat Alexandru Stoica.

Plata facturilor restante, printre urgențele Ministerului Dezvoltării

O altă prioritate anunțată de ministrul Stoica este achitarea facturilor restante pentru lucrările deja executate, în condițiile în care întârzierile la plată afectează atât administrațiile locale, cât și firmele de construcții.

„Administrațiile locale trec printr-o perioadă dificilă, au nevoie să știe când vor fi plătite lucrările executate și pe ce fonduri se pot baza pentru cele care urmează. Vom verifica obligațiile de plată, stadiul investițiilor și cauzele întârzierilor, astfel încât să ajutăm firmele autohtone de construcții să se redreseze, iar comunitățile locale să beneficieze de condiții decente de trai”, a subliniat acesta.

La preluarea mandatului, noul ministru a transmis că instituția pe care o conduce trebuie să ofere sprijin administrațiilor locale atât pentru continuarea investițiilor, cât și pentru rezolvarea dificultăților administrative:

„Avem nevoie de reguli clare, de investiții duse până la capăt și de soluții pentru problemele cu care se confruntă primarii și comunitățile pe care le reprezintă”.

Editor : A.D.