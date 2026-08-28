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Ministrul Economiei cere o abordare „ca în mediul privat” la Romarm. Darău: „Toată lumea și-ar dori astăzi să facă drone”

Data publicării:
BUCURESTI - COTROCENI - DEPUNERE JURAMANT - MINISTRI - 23 DEC 20
Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Costurile fixe ajung în prețul final al echipamentelor „Toată lumea și-ar dori să facă drone”

Romarm și cele 15 filiale ale companiei au nevoie de o abordare apropiată de cea din mediul privat, deoarece actuala structură generează costuri care se regăsesc în prețul echipamentelor și le reduc competitivitatea, a declarat vineri ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. Acesta a atras atenția că identificarea clienților, a piețelor noi și a partenerilor de afaceri este în primul rând responsabilitatea companiilor, nu a ministerului.

Darău a arătat că societățile din industria națională de apărare concurează pe piața liberă atât cu producători din alte state, cât și cu firme private. În aceste condiții, modul tradițional de administrare a filialelor Romarm nu mai poate garanta performanța pe termen lung.

„În general, cred despre industria de apărare și despre filialele Romarm că avem nevoie de o altă abordare, mult mai asemănătoare cu cea din mediul privat, pentru că, până la urmă, toate aceste filiale concurează pe piața liberă cu alte companii din alte state și cu societăți private. Constat că, de-a lungul multor ani, abordarea de la filialele Romarm nu a fost neapărat una specifică pieței private și care să asigure competitivitate pe termen lung”, a declarat ministrul interimar al Economiei la Ploiești, după o discuție cu reprezentanții Electromecanica SA, filială a Romarm.

Ministerul poate facilita dialogurile cu potențiali parteneri și clienți, însă conducerea Romarm și managerii filialelor trebuie să găsească oportunități comerciale și să transforme discuțiile în contracte, a explicat Darău.

Costurile fixe ajung în prețul final al echipamentelor

Ministrul și-a propus să contribuie la eficientizarea Romarm și consideră că actualul model, în care fondurile disponibile sunt împărțite între 15 filiale, nu produce rezultatele necesare.

La investițiile insuficiente se adaugă cheltuielile pentru întreținerea și paza patrimoniului, obligații legale care majorează costurile de producție și, implicit, prețul final al echipamentelor.

„Este clar că o abordare cu 15 filiale, cu sume de investit împărțite între toate cele 15 filiale, dar care par să nu ajungă niciodată, și cu acele costuri fixe legate de obligațiile legale de a întreține și de a păzi patrimoniul, costuri care se varsă în prețurile finale ale echipamentelor, nu este astăzi abordarea corectă”, a argumentat acesta.

Ministrul nu a anunțat măsuri concrete de reorganizare, dar a indicat că problema trebuie analizată la nivelul întregului grup, deoarece situația diferă de la o filială la alta.

„Toată lumea și-ar dori să facă drone”

Darău a atras atenția și asupra diferenței dintre oportunitățile discutate de conducerile companiilor și posibilitatea reală ca acestea să obțină contracte pe o piață internațională competitivă.

Potrivit ministrului, mai multe filiale prezintă proiecte asemănătoare și consideră că sunt aproape de încheierea unor acorduri pentru producția de drone sau componente de rachete. Oportunitățile nu se transformă însă automat în comenzi.

„Aud de la foarte multe filiale ale Romarm cam aceleași oportunități: toată lumea și-ar dori astăzi să facă drone, și-ar dori să producă anumite componente pentru rachete și tuturor li se pare că sunt la un centimetru de a atinge o asemenea oportunitate. În economia reală, foarte competitivă, lucrurile sunt mai complicate. Eu gândesc lucrurile sistemic. Consider că, per ansamblu, din mai multe motive, nu doar manageriale, Romarm și filialele sale au o problemă de competitivitate. Unele dintre ele o duc mai bine, altele mai prost”, a spus Darău.

Acesta a dat drept exemplu Electromecanica Ploiești, companie care a raportat profit și nu a solicitat sprijin financiar de la stat. Cu toate acestea, filiala a depins de un singur client, situație despre care Darău a spus că nu reprezintă un model economic sănătos pe termen lung.

Editor : A.D.

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