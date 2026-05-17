Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat, duminică, în cadrul emisiunii „În Fața Ta”, că vrea să demonteze „miturile” despre investițiile care pot fi realizate prin programul european SAFE în industria de apărare din România. El spune că banii reprezintă un împrumut avantajos, „o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital” iar peste 50% din producție va fi în România în mod direct. Oficialul din Guvern afirmă că „ne-am imaginat o traiectorie realistă oriunde se putea, astfel încât în 2030 să avem un domeniu al apărării reindustrializat în România”.

„M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării.

În primul rând, SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România, 3% acesta fiind posibil doar pentru că toate țările din Uniunea Europeană și-au pus împreună riscul și practic au garantat țări cu risc mult mai mic, și pentru România, cu 10 ani perioadă de grație și cu perioadă de rambursare pe 45 de ani. Dacă facem un calcul simplist, pe 4 ani de zile SAFE înseamnă efectiv cam 1% din PIB anual. Față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital”, afirmă Irineu Darău.

Ministrul interimar al Economiei răspunde de asemenea acuzațiilor că „banii îi băgăm în buzunarele Germaniei și Franței”:

„Acesta e al doilea mit. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în UE. Din prima zi nu eram ministru, era Radu Miruță atunci, apoi am continuat eforturile la Ministerul Economiei. Am avut de definit criteriile de localizare, adică în ce fel anumite părți componente, părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi că, dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct, adică măsurabil pe parcursul programului SAFE jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc”.

„Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4-5 ani totul în România, pentru că azi, când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat, de asemenea, de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4-5 ani putem să extindem aceste capacități. Și avem proiecte pe care vorbim și de învățământ dual, și de crearea de locuri de muncă specializate noi, și de formarea angajaților, și de transferuri de tehnologie în România și de transfer de licențe. Deci ne-am imaginat o traiectorie realistă oriunde se putea, astfel încât în 2030, aș spune eu, să avem un domeniu al apărării reindustrializat în România”, mai transmite ministrul interimar al Economiei.

Irineu Darău de asemenea dă asigurări că peste jumătate din cei 16,68 de miliarde de euro alocați vor fi investiți direct în România.

„Sunt absolut convins, pentru că SAFE pe orizontală va genera bunăstare și cerere pentru multă industrie din jur, inclusiv poate industria automotive, de exemplu, reorientată, care ar însemna noi locuri de muncă, noile tehnologizări și impact pe termen lung. Dar asta nu poate fi calculat.

Sunt șanse enorme și sunt luate în calcul multe parteneriate cu companii de stat, acum ori salvate, ori retehnologizate și dezvoltate pe noi tehnologii. Știți exemplul de la Victoria. Se încearcă până în ultimul moment o soluție la Mangalia pe ce înseamnă armele. Și au fost investitorii să viziteze, să vadă capacitățile de producție și să discute cu Romarm cum să facă aceste parteneriate”, a mai afirmat Irineu Darău.

Reprezentantul Guvernului spune că instituțiile de forță vor cumpăra armele necesare într-un mod care să fie integrat cu NATO și cu UE.

„Armele ofițerilor din Poliția Română. Se vor construi patru nave și sper să fie construite pe șantierul de la Mangalia. Se cumpără aproape 300 de tancuri, vor fi achiziții și de drone, și acolo e o zonă foarte inovativă în România. E important să produci, să pornim acest ciclu de producție de drone. Acestea sunt genul de proiecte concrete care sunt publice din februarie 2026, moment în care de fapt a și fost aprobată lista României în primul val”, a declarat Darău.

El spune că Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului are 47 de companii în subordine, „din domenii foarte variate”, iar conducerile acestora vor fi selectate prin Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

„Parte dintre ele, 16, sunt filiale ale Romarm, se adaugă Romarm - 17. Și aș explica ceva legat exact de conduceri. Noi avem cumva niște firme cu viteze diferite, aș spune, sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum le spunem, adică acei indicatori care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat, nu se finalizaseră concursuri și practic ministrul din pix trebuie să ia niște decizii ca acele CA-uri să aibă oameni și să ia decizii.

Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele trei luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat.

Apoi se urmează pașii legali. Practic nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMEPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. De aceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni, conform procedurilor legale și vitezei AMEPIP, toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. Până atunci am dreptul pe acele companii descompletate să le spun să facă niște numiri pur temporare și ceea ce pregătim este exact acel moment sau acele momente în care se va veni la negociere, după ce se termină procedura de selecție, care nu e în controlul ministerului. Se vine la negociere pentru contractul de mandat și vom schimba total abordarea pentru viitorii manageri. Ai și putere de negociere, pentru că trebuie să cazi la înțelegere și vom impune un indicator mult mai ambiționat”, susține ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

