Live TV

Video Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele

Data publicării:
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță. Foto:Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat că secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, este singurul din minister căruia nu i-a atribuit responsabilități. Miruță susține că acesta nu corespundea „condiţiilor principiilor” sale și că nu l-a mai văzut la serviciu de o lună.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare la abuz în serviciu, că este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuţie pentru că nu îndeplineşte condiţiile principiilor sale.

„Eu nu pot să comentez ce face justiţia, pot să vă spun că există acest secretar de stat de pe vechea conducere a ministerului. Secretarii de stat primesc atribuţii de la ministru şi îşi pierd atribuţiile atunci când ministrul este schimbat. Dintre cei patru secretari de stat, niciunul dintre ei de la USR, deocamdată, există în Ministerul Economiei, această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie. Eu am considerat că această persoană nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele. Este decizia unui ministru să-şi desfăşoare actul de management prin oameni care crede ministrul respectiv că au capacitatea să facă aceste lucruri. Nu e pe culoare politică, pentru că ceilalţi sunt tot de la PSD sau de la PNL şi unul dintre secretarii de stat de la PSD chiar a primit drept de semnătură în locul meu ca ministru, pentru care răspund eu”, a declarat, sâmbătă, Radu Miruţă.

Miruţă a precizat că pe Nedelcea nu l-a mai văzut nimeni de o lună în minister: „Această persoană, din interacţiunea scurtă pe care am avut-o, nu am considerat că îndeplineşte criteriile pe care le am principial pentru a primi responsabilitate împărţită de mine. Era plătit să fie secretar de stat, care este o funcţie numită politic de partidul respectiv. Şi de vreo lună de zile nici măcar nu l-a mai văzut nimeni la Ministerul Economiei”.

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastan Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC şi l-au plasat sub control judiciar, pentru abuz în serviciu. Tot sub control judiciar a fost plasat şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, care a fost reţinut 24 de ore de anchetatori, pentru instigare la abuz în serviciu.

Cei trei au fost implicaţi în schimbarea ilegală din funcţie a şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin, „în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zele donetk
1
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
Digi Sport
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oameni pe strada
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR...
Pavlohrad attack
Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei de...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele...
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la...
Ultimele știri
Florin Barbu anunță producții record de cereale și rapiță: „Agricultura este cea mai mare bogăţie a României”
Noi dovezi pun capăt controverselor privind uriașul crater Silverpit din Marea Nordului: Este rezultatul unui impact cosmic
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BRASOV - PERCHEZITII - COMPANIA APA - 18 SEP 2025
Cum a încercat directorul interimar de la SC Apa Brașov SA să rămână în funcție. Liviu Cocoș a fost arestat preventiv
ID274328_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Al doilea șef al ANPC cercetat de procurorii DNA în doar trei luni. Cine este Sebastian Ioan Hotca
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 24 MAI 2023
Complot al unui secretar de stat din Ministerul Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local. Ce a transmis DNA
EDL N16 AMBIANTA NEDELCEA RETINUT 190925_00074
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA. În dosar e implicat și șeful ANPC
WhatsApp Image 2025-09-19 at 13.19.22
Ce au găsit procurorii după perchezițiile de la Spitalul Municipal Caransebeș. Managerul a fost reținut de DNA
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Cine este iubita fotbalistului român al momentului din Superliga. Partenera lui Ștefan Baiaram e supranumită...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Povestea emoționantă a lui Costel Pantilimon, uriașul portar român care a apărat poarta lui Manchester City...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Ore de liniște la bloc în timpul săptămânii și în weekend: ce amenzi riști dacă nu le respecți. Ce prevede...
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Tragedie! Fotbalist de națională, împușcat mortal în propria casă, la 3 zile după ce a jucat în campionat
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”